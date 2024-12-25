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СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек

СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек

Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik... РИА Новости, 25.12.2024

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актау

казахстан

в мире

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."Число выживших в крушении самолёта может составлять 13 человек. Минздрав уточняет данные", - говорится в сообщении.Добавляется, что, как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан, в многопрофильную больницу Актау поступили 10 человек.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту потерпевшего в Казахстане самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В минздраве республики сообщили, что шесть человек выжили.

актау

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