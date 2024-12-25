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СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек - РИА Новости, 25.12.2024
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10:37 25.12.2024 (обновлено: 10:43 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991165730.html
СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек
СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек
Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:37:00+03:00
2024-12-25T10:43:00+03:00
актау
казахстан
в мире
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."Число выживших в крушении самолёта может составлять 13 человек. Минздрав уточняет данные", - говорится в сообщении.Добавляется, что, как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан, в многопрофильную больницу Актау поступили 10 человек.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту потерпевшего в Казахстане самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В минздраве республики сообщили, что шесть человек выжили.
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
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актау, видео, казахстан, в мире, крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
2024-12-25T10:37
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СМИ: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек

Sputnik: при крушении самолета в Актау могли выжить 13 человек

© ДЧСМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ДЧС
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число выживших в крушении самолёта в Актау может составлять 13 человек, в больницу города поступили 10 пострадавших, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
"Число выживших в крушении самолёта может составлять 13 человек. Минздрав уточняет данные", - говорится в сообщении.
Добавляется, что, как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан, в многопрофильную больницу Актау поступили 10 человек.
Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту потерпевшего в Казахстане самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В минздраве республики сообщили, что шесть человек выжили.
 
АктауКазахстанВ миреКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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