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Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор" - РИА Новости, 25.12.2024
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"
Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник назвал подозрительной скорость, с которой затонуло такое большое судно, как "Урса Майор" (Ursa Major),... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:17:00+03:00
2024-12-25T01:17:00+03:00
2024-12-25T11:45:00+03:00
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андрей колесников
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крушение судна "урса майор"
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник назвал подозрительной скорость, с которой затонуло такое большое судно, как "Урса Майор" (Ursa Major), об этом он заявил в беседе с изданием "Взгляд"."Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул", — предположил он.По его мнению, окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только при осмотре сухогруза.Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести. Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января."Урса Майор" — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
https://ria.ru/20241224/sudno-1991042313.html
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россия, санкт-петербург, владивосток, андрей колесников, госдума рф, крушение судна "урса майор"
Россия, Санкт-Петербург, Владивосток, Андрей Колесников, Госдума РФ, Крушение судна "Урса Майор"
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"
Депутат ГД Колесник назвал скорость затопления судна Ursa Major подозрительной