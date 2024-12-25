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Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор" - РИА Новости, 25.12.2024
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01:17 25.12.2024 (обновлено: 11:45 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991117842.html
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор" - РИА Новости, 25.12.2024
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"
Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник назвал подозрительной скорость, с которой затонуло такое большое судно, как "Урса Майор" (Ursa Major),... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:17:00+03:00
2024-12-25T11:45:00+03:00
россия
санкт-петербург
владивосток
андрей колесников
госдума рф
крушение судна "урса майор"
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник назвал подозрительной скорость, с которой затонуло такое большое судно, как "Урса Майор" (Ursa Major), об этом он заявил в беседе с изданием "Взгляд"."Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул", — предположил он.По его мнению, окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только при осмотре сухогруза.Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести. Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января."Урса Майор" — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
https://ria.ru/20241224/sudno-1991042313.html
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россия, санкт-петербург, владивосток, андрей колесников, госдума рф, крушение судна "урса майор"
Россия, Санкт-Петербург, Владивосток, Андрей Колесников, Госдума РФ, Крушение судна "Урса Майор"
Депутата удивили детали при крушении судна "Урса Майор"

Депутат ГД Колесник назвал скорость затопления судна Ursa Major подозрительной

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник назвал подозрительной скорость, с которой затонуло такое большое судно, как "Урса Майор" (Ursa Major), об этом он заявил в беседе с изданием "Взгляд".
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"Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул", — предположил он.
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
Вчера, 16:33
По его мнению, окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только при осмотре сухогруза.
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести.
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Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.
"Урса Майор" — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
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РоссияСанкт-ПетербургВладивостокАндрей КолесниковГосдума РФКрушение судна "Урса Майор"
 
 
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