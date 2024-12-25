Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 25.12.2024 (обновлено: 09:37 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krasnoarmeysk-1991140708.html
В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ
В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ
ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:21:00+03:00
2024-12-25T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
покровск
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991144088_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_3e6e2e539cac80d1598eecfefd3d7910.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. "Покровск очень значимый населённый пункт для противника. По большому счёту, это последний оплот добывающей промышленности Украины - это и коксующийся уголь, и самые важные шахты, которые остались у противника", - заявил Гагин. Он подчеркнул, что наличие нескольких шахт и подземной инфраструктуры усложняют штурм любого населенного пункта. "Поэтому Покровск лёгкой добычей не станет. Это я точно вам говорю. Это будет тяжёлый объект, очень тяжёлый, противник готовится. Они готовились давно и просто так его нам не отдадут. В любом случае он обречён на то, что мы его возьмём, но ждать каких-то быстрых побед не стоит", - заявил он. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20241129/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html
украина
красноармейск
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991144088_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_bef13fceb520ae178679ac5a7568564c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, красноармейск, покровск, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Покровск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ

Гагин: Красноармейск для ВСУ является последним оплотом угольной промышленности

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВоенно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Военно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
29 ноября, 12:42
"Покровск очень значимый населённый пункт для противника. По большому счёту, это последний оплот добывающей промышленности Украины - это и коксующийся уголь, и самые важные шахты, которые остались у противника", - заявил Гагин.
Он подчеркнул, что наличие нескольких шахт и подземной инфраструктуры усложняют штурм любого населенного пункта.
"Поэтому Покровск лёгкой добычей не станет. Это я точно вам говорю. Это будет тяжёлый объект, очень тяжёлый, противник готовится. Они готовились давно и просто так его нам не отдадут. В любом случае он обречён на то, что мы его возьмём, но ждать каких-то быстрых побед не стоит", - заявил он.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
На Западе предупредили Киев о проблеме из-за продвижения российских войск
13 октября, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейскПокровскЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала