В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ
Гагин: Красноармейск для ВСУ является последним оплотом угольной промышленности
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВоенно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля.
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"Покровск очень значимый населённый пункт для противника. По большому счёту, это последний оплот добывающей промышленности Украины - это и коксующийся уголь, и самые важные шахты, которые остались у противника", - заявил Гагин.
Он подчеркнул, что наличие нескольких шахт и подземной инфраструктуры усложняют штурм любого населенного пункта.
"Поэтому Покровск лёгкой добычей не станет. Это я точно вам говорю. Это будет тяжёлый объект, очень тяжёлый, противник готовится. Они готовились давно и просто так его нам не отдадут. В любом случае он обречён на то, что мы его возьмём, но ждать каких-то быстрых побед не стоит", - заявил он.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.