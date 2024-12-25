https://ria.ru/20241225/krasnoarmeysk-1991140708.html

В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ

В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024

В ДНР рассказали о значении Красноармейска для ВСУ

ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:21:00+03:00

2024-12-25T09:21:00+03:00

2024-12-25T09:37:00+03:00

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ян гагин

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ВСУ готовятся оборонять Красноармейск (украинское название Покровск), для Киева это "последний оплот" угледобывающей промышленности Украины, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. "Покровск очень значимый населённый пункт для противника. По большому счёту, это последний оплот добывающей промышленности Украины - это и коксующийся уголь, и самые важные шахты, которые остались у противника", - заявил Гагин. Он подчеркнул, что наличие нескольких шахт и подземной инфраструктуры усложняют штурм любого населенного пункта. "Поэтому Покровск лёгкой добычей не станет. Это я точно вам говорю. Это будет тяжёлый объект, очень тяжёлый, противник готовится. Они готовились давно и просто так его нам не отдадут. В любом случае он обречён на то, что мы его возьмём, но ждать каких-то быстрых побед не стоит", - заявил он. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20241129/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html

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в мире, украина, красноармейск, покровск, ян гагин, вооруженные силы украины