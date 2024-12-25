https://ria.ru/20241225/kononuchenko-1991131888.html

Сергей Кононученко: Россия открыта к диалогу с США по климату

Сергей Кононученко: Россия открыта к диалогу с США по климату - РИА Новости, 25.12.2024

Сергей Кононученко: Россия открыта к диалогу с США по климату

Западные участники конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку (КС-29 РКИК ООН/COP29) пытались перехватить повестку мероприятия, но... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:20:00+03:00

2024-12-25T09:20:00+03:00

2024-12-25T10:39:00+03:00

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Западные участники конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку (КС-29 РКИК ООН/COP29) пытались перехватить повестку мероприятия, но делегация РФ и единомышленники не допустили включения сторонних формулировок в итоговые документы, рассказал посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. В интервью РИА Новости он высказался о попытках Запада на конференции уйти от неудобной темы климатического финансирования, о росте объема выбросов в атмосферу из-за накачивания Украины западным вооружением и об открытости Москвы к диалогу по климату с США, где к власти готовится прийти новая администрация.– По итогам COP29 в ноябре была достигнута договоренность о выделении развитыми странами не менее 300 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата ежегодно к 2035 году. Этот уровень финансирования жестко раскритиковали представители ряда стран Глобального Юга, указав на его недостаточность. Считаете ли вы обоснованной эту критику? Пыталась ли российская делегация на COP29 добиться взятия развитыми странами на себя больших обязательств?– Центральной темой 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, как и было заявлено, стал вопрос согласования новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся стран. Действительно, цифра, зафиксированная в тексте итогового документа, вызвала серьезную волну критики со стороны делегаций Глобального Юга. Полагаем, что без наличия адекватных объемов финансовых средств нельзя говорить о постоянном "повышении амбиций" в области снижения выбросов парниковых газов. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что, помимо постановки новых финансовых целей, необходимо также следить за выполнением странами-донорами ранее взятых на себя обязательств, о чем наши делегаты регулярно говорят на площадке РКИК ООН.– В сентябре вы говорили, что западные страны с высокой долей вероятности попытаются перехватить повестку COP29. Наблюдались ли такие попытки в ходе прошедшей конференции? В каком направлении Запад пытался увести повестку?– Безусловно, такие попытки имели место. В частности, делегации стран Запада в ходе конференции сторон предпринимали усилия, направленные как на то, чтобы расширить круг доноров, так и на то, чтобы сместить акцент дискуссии с неудобной для них темы климатического финансирования в сторону таких вопросов, как, например, гендерная проблематика, вооруженные конфликты и так далее.– Тогда же, в сентябре, вы также упомянули, что Россия будет противостоять западному стремлению завладеть повесткой мероприятия. Удалось ли не допустить попадания повестки по контроль стран Запада?– В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что нашей делегации совместно с единомышленниками удалось эффективно противодействовать такой линии Запада. В результате в текст итоговых документов КС-29 не были включены не имеющие прямого отношения к проблематике изменения климата формулировки по упомянутым темам.– По информации СМИ, министр природы Украины Светлана Гринчук на полях COP29 сообщила журналистам, что действия России в рамках СВО якобы нанесли ущерб окружающей среде на 71 миллиард долларов. Как бы вы оценили это заявление? Как часто украинская делегация использовала площадку COP29 для нападок на Россию?– Что касается заявлений представителей Украины относительно ущерба окружающей среде в регионе, то здесь необходимо отметить следующее. Страны Запада продолжают накачивать киевский режим вооружением. Такой подход приводит не только к дополнительным людским жертвам, разрушению инфраструктуры, но и к увеличению объемов выбросов в атмосферу.США и ЕС поддержали антиконституционный переворот на Украине в 2014 году, поощряли саботаж Киевом Минских договоренностей и террор в отношении мирного населения Донецка и Луганска, "водную блокаду" в отношении жителей Крыма, что и привело в итоге к нынешней ситуации.Непосредственно на площадке КС-29 РКИК ООН наша делегация не ввязывалась в политические дискуссии и сосредоточилась на работе над вопросами повестки дня мероприятия – климатическим финансированием, шестой статьей Парижского соглашения и так далее.– Двадцатого января в США ожидается смена администрации. Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к глобальным климатическим изменениям. Можно ли предположить, что его администрация не будет активно использовать для нападок на нашу страну изменение климата в мире и якобы резко отрицательную роль России в этом процессе? Открыта ли Москва к взаимодействию по вопросам климата с новой администрацией США?– Рассчитываем на рациональный подход Вашингтона к международному сотрудничеству в сфере изменения климата. Надеемся на то, что новая администрация ответственно отнесется к взятым обязательствам в рамках Парижского соглашения, в частности в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств.Полагаем, что такие переговорные площадки, как РКИК ООН должны служить делу выработки конкретных шагов для решения общемировых проблем в интересах человечества, а не использоваться для сведения политических счетов.Хочу подчеркнуть, что не Российская Федерация была инициатором сворачивания взаимодействия с Вашингтоном по климатической повестке. Мы всегда открыты к диалогу и не ставили вопрос изменения климата в зависимость от существующей геополитической конъюнктуры.– Планируется, что COP30 пройдет в Бразилии в 2025 году. Какими могут быть основные цели российской стороны на этой конференции?– Основным пунктом повестки 30-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН под председательством Бразилии должно стать рассмотрение сторонами Парижского соглашения определяемых на национальном уровне вкладов – главного элемента ПС. Надеемся на то, что данный процесс пройдет в конструктивном неполитизированном ключе, а бразильская сторона, обладающая внушительным опытом проведения конференций по вопросам устойчивого развития и экспертным потенциалом, обеспечит принятие сбалансированных и эффективных решений под эгидой РКИК ООН и Парижского соглашения.

https://ria.ru/20241111/klimat-1982716866.html

https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

https://ria.ru/20241114/titov-1983715478.html

https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982781829.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, россия, сша, украина, оон, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей кононученко