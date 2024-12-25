https://ria.ru/20241225/konflikt-1991291676.html

Журналист обратился к Западу после слов Зеленского

Журналист обратился к Западу после слов Зеленского - РИА Новости, 25.12.2024

Журналист обратился к Западу после слов Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял то, как Владимир Зеленский выпрашивал финансовую и военную помощь у западных партнеров. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:56:00+03:00

2024-12-25T16:56:00+03:00

2024-12-25T16:56:00+03:00

в мире

россия

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чей боуз

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X высмеял то, как Владимир Зеленский выпрашивал финансовую и военную помощь у западных партнеров."Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов", — написал он.К публикации Боуз приложил кадры с разных выступлений главы киевского режима, где тот просит вооружение, боеприпасы, дешевые кредиты и истребители F-16.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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