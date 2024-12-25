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Врач рассказал, сколько конфет можно съесть ребенку

Врач рассказал, сколько конфет можно съесть ребенку - РИА Новости, 25.12.2024

Врач рассказал, сколько конфет можно съесть ребенку

Детям при умеренной физической нагрузке в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три конфеты, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T03:08:00+03:00

2024-12-25T03:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Детям при умеренной физической нагрузке в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три конфеты, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов. "При условии достаточной физической активности в день можно съесть одну-две конфеты для детей до подросткового возраста и две-три конфеты для ребенка подростка", — рассказал Османов. Врач уточнил, что первокласснику не стоит потреблять более 45 грамм сахара в день, младшему школьнику — более 58 грамм, а подростку — более 67 грамм. Обязательно следует учитывать потребление добавленного сахара.

https://ria.ru/20241223/mandariny-1990758960.html

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общество, москва, исмаил османов, новый год, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы