https://ria.ru/20241225/konets-1991125972.html

В Европарламенте спрогнозировали конец СВО

В Европарламенте спрогнозировали конец СВО - РИА Новости, 25.12.2024

В Европарламенте спрогнозировали конец СВО

Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Такое мнение выразил депутат... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:21:00+03:00

2024-12-25T06:21:00+03:00

2024-12-25T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин в беседе с "Известиями"."Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени", — сказал он.Политик выразил уверенность в том, что украинский конфликт может закончиться только за столом переговоров, а победа Киева невозможна, несмотря на оголтелую антироссийскую риторику западных политиков.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, европарламент, нато