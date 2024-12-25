Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 25.12.2024 (обновлено: 14:48 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/konets-1991125972.html
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО - РИА Новости, 25.12.2024
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО
Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Такое мнение выразил депутат... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T06:21:00+03:00
2024-12-25T14:48:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
европарламент
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf7341e18887a34343b24e2e8cd71330.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин в беседе с "Известиями"."Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени", — сказал он.Политик выразил уверенность в том, что украинский конфликт может закончиться только за столом переговоров, а победа Киева невозможна, несмотря на оголтелую антироссийскую риторику западных политиков.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html
https://ria.ru/20241224/mid-1991050184.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_82b4f2e0a0410d827fe02b0087652596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, европарламент, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Европарламент, НАТО
В Европарламенте спрогнозировали конец СВО

Евродепутат Волгин: конфликт на Украине закончится передачей территорий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в НАТО. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин в беседе с "Известиями".
«
"Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
Вчера, 22:45
Политик выразил уверенность в том, что украинский конфликт может закончиться только за столом переговоров, а победа Киева невозможна, несмотря на оголтелую антироссийскую риторику западных политиков.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо
Вчера, 14:31
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
МИД Украины поспешил оправдаться за слова о помощи беженцам в ЕС
Вчера, 17:08
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала