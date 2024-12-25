В Киеве задержали главу одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко"
СБУ задержала в Киеве главу одесской ячейки партии Кличко Суханова за взятку
© Служба безопасности УкраиныСлужба безопасности Украины задержала в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александра Суханова
© Служба безопасности Украины
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что задержала в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александра Суханова - его подозревают во взятке на миллион долларов.
"Служба безопасности ликвидировала масштабную преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами КГГА", - говорится в сообщении.
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Служба безопасности имени задержанного не называет, однако, согласно данным агентства УНИАН, речь идет о главе одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александре Суханове.
По данным следствия, он гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи Днепра, которая находится на балансе киевской общины. Отмечается, что до этого бизнесмен уже пытался получить разрешение от городской администрации официально. Но чиновники отказывали ему, ссылаясь на "искусственно созданные бюрократические преграды". Затем на главу частной компании вышел Суханов, который представился адвокатом и предложил арендовать участок на 25 лет в обмен на взятку в 1 миллион долларов. Его задержали при получении аванса – 900 тысяч долларов.
Задержанному вменяется статья "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители подготовили ходатайство о его содержании под стражей с альтернативой залога в 38 миллионов гривен (906,8 тысячи долларов). В помещениях Киевской администрации продолжаются обыски, сообщают в СБУ.