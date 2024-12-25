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Хуситы заявили об атаке беспилотниками на Ашкелон

Хуситы заявили об атаке беспилотниками на Ашкелон - РИА Новости, 25.12.2024

Хуситы заявили об атаке беспилотниками на Ашкелон

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о новой за сутки атаке на цели в Израиле, в частности об обстреле с... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T21:46:00+03:00

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2024-12-25T21:48:00+03:00

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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о новой за сутки атаке на цели в Израиле, в частности об обстреле с участием беспилотников индустриальной зоны в Ашкелоне на юге Израиля. "Приближая победу угнетенного палестинского народа и его бойцов... военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции. Первая была нацелена на жизненно важную и чувствительную цель для израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве - ред.). Операция, слава Аллаху, успешно достигла своей цели", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Другой беспилотник был нацелен на промышленную зону израильского противника в оккупированном районе Ашкелон, он успешно достиг своей цели", - уточнили хуситы. В среду утром они сообщили об атаке на Тель-Авив с использованием гиперзвуковой ракеты.

https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html

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в мире, йемен, израиль, ашкелон, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024