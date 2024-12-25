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Власти Харькова сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 25.12.2024 (обновлено: 07:39 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kharkov-1991128331.html
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 25.12.2024
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:15:00+03:00
2024-12-25T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.&quot;В Харькове слышны звуки взрывов&quot;, — написал он в Telegram-канале.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов в городе.Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", по всей стране В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«

Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в Telegram-канале.

Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов в городе.
Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", по всей стране
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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