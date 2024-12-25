https://ria.ru/20241225/kharkov-1991128331.html
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 25.12.2024
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:15:00+03:00
2024-12-25T07:15:00+03:00
2024-12-25T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в Telegram-канале.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов в городе.Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", по всей стране В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991117464.html
харьков
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги