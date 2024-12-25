https://ria.ru/20241225/kharkov-1991128331.html

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 25.12.2024

Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:15:00+03:00

2024-12-25T07:15:00+03:00

2024-12-25T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в Telegram-канале.Позднее телеканал "Общественное" сообщил о новой серии взрывов в городе.Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", по всей стране В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991117464.html

харьков

украина

россия

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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины