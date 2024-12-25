https://ria.ru/20241225/kgb-1991299563.html

КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО

КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО - РИА Новости, 25.12.2024

КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО

Комитет государственной безопасности СССР сразу после уничтожения проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина нашли в его дворце в Кабуле документы,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:30:00+03:00

2024-12-25T17:30:00+03:00

2024-12-25T17:30:00+03:00

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валерий попов

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР сразу после уничтожения проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина нашли в его дворце в Кабуле документы, подтверждавшие связь Амина с ЦРУ США и странами НАТО, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов. По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти. "Амин практически работал на западные страны - в частности, на американцев. И когда дворец был взят, была (найдена) масса фактов, документов, которые подтверждали его связь как с ЦРУ, так и со странами блока НАТО", - сказал Попов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной событиям декабря 1979 года в Афганистане. Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр и другие объекты. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой. Спецназ КГБ был представлен бойцами группы "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и отряда "Зенит", сформированного из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. Афганский опыт КУОСа был использован при создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ, ставшего широко известного как группа "Вымпел". Боевые традиции "Альфы" и "Вымпела" сейчас хранят бойцы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.

https://ria.ru/20240619/krazha-1953395624.html

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афганистан, ссср, сша, валерий попов, центральное разведывательное управление (цру), главное разведывательное управление рф, нато