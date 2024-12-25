Рейтинг@Mail.ru
КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/kgb-1991299563.html
КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО
КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО - РИА Новости, 25.12.2024
КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО
Комитет государственной безопасности СССР сразу после уничтожения проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина нашли в его дворце в Кабуле документы,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:30:00+03:00
2024-12-25T17:30:00+03:00
афганистан
ссср
сша
валерий попов
центральное разведывательное управление (цру)
главное разведывательное управление рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152078/46/1520784643_0:296:3072:2023_1920x0_80_0_0_51f44e2f6b7c88b52ca5d8636b3625e5.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР сразу после уничтожения проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина нашли в его дворце в Кабуле документы, подтверждавшие связь Амина с ЦРУ США и странами НАТО, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов. По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти. "Амин практически работал на западные страны - в частности, на американцев. И когда дворец был взят, была (найдена) масса фактов, документов, которые подтверждали его связь как с ЦРУ, так и со странами блока НАТО", - сказал Попов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной событиям декабря 1979 года в Афганистане. Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр и другие объекты. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой. Спецназ КГБ был представлен бойцами группы "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и отряда "Зенит", сформированного из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. Афганский опыт КУОСа был использован при создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ, ставшего широко известного как группа "Вымпел". Боевые традиции "Альфы" и "Вымпела" сейчас хранят бойцы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
https://ria.ru/20240619/krazha-1953395624.html
https://ria.ru/20240811/hlobustov-1965458845.html
афганистан
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152078/46/1520784643_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_a8c0b85e5e5cf7b69eb04c3360b4dff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, ссср, сша, валерий попов, центральное разведывательное управление (цру), главное разведывательное управление рф, нато
Афганистан, СССР, США, Валерий Попов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Главное разведывательное управление РФ, НАТО
КГБ в 1979 году нашел улики о связи афганского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО

КГБ в 1979 году нашел улики связи проамериканского диктатора Амина с ЦРУ и НАТО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР сразу после уничтожения проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина нашли в его дворце в Кабуле документы, подтверждавшие связь Амина с ЦРУ США и странами НАТО, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов.
По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти.
Выставка Возвращение Святого Луки, Москва, Пушкинский музей, 2012 год - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"КГБ был бессилен". История самой громкой кражи в СССР
19 июня, 08:00
"Амин практически работал на западные страны - в частности, на американцев. И когда дворец был взят, была (найдена) масса фактов, документов, которые подтверждали его связь как с ЦРУ, так и со странами блока НАТО", - сказал Попов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной событиям декабря 1979 года в Афганистане.
Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр и другие объекты. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой.
Спецназ КГБ был представлен бойцами группы "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и отряда "Зенит", сформированного из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. Афганский опыт КУОСа был использован при создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ, ставшего широко известного как группа "Вымпел". Боевые традиции "Альфы" и "Вымпела" сейчас хранят бойцы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Президент Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Неудачная шутка Рейгана про СССР соответствовала планам США, заявил историк
11 августа, 03:47
 
АфганистанСССРСШАВалерий ПоповЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Главное разведывательное управление РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала