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В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 25.12.2024
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11:06 25.12.2024 (обновлено: 11:10 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 25.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.12.2024
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казань
атака беспилотников в казани
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов, следовавших в Казань.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Атака беспилотников в Казани, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Казани сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов, следовавших в Казань.
Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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КазаньАтака беспилотников в КазаниФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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