https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 25.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:06:00+03:00
2024-12-25T11:06:00+03:00
2024-12-25T11:10:00+03:00
казань
атака беспилотников в казани
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов, следовавших в Казань.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991175905.html
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казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Атака беспилотников в Казани, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Казани сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения