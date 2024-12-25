https://ria.ru/20241225/kazan-1991175781.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 25.12.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:06:00+03:00

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казань

атака беспилотников в казани

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов, следовавших в Казань.Временные ограничения водились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991175905.html

казань

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казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность