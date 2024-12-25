Рейтинг@Mail.ru
На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 25.12.2024 (обновлено: 17:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/irbit-1991290758.html
На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы
На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы - РИА Новости, 25.12.2024
На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы
Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:53:00+03:00
2024-12-25T17:49:00+03:00
общество
ирбит
екатерина ii
дед мороз
снегурочка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991289780_0:260:952:796_1920x0_80_0_0_67fcb69af778d0b262e306b83eb21abf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и не хотели задеть чьих-либо чувств, сообщила городская администрация. "На площади памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года преобразили в Деда Мороза и Снегурочку. При этом организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", — говорится в заявлении.В администрации отметили, что целью было создание предновогоднего настроения. Там добавили, что после праздников костюмы с монументов снимут.Ранее в соцсетях местные жители раскритиковали власти за переодевание памятников. Среди прочего они отметили, что монумент Ленину — это символ определенной исторической эпохи и идеологии.
https://ria.ru/20240929/pamyatnik-1975367395.html
ирбит
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991289780_0:213:952:927_1920x0_80_0_0_62a5c65d51bc624505eb832611e9927a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирбит, екатерина ii, дед мороз, снегурочка
Общество, Ирбит, Екатерина II, Дед Мороз, Снегурочка
На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы

В Ирбите памятники Ленину и Екатерине II переодели в Деда Мороза и Снегурочку

© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтактеПамятник Ленину в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Деда Мороза
Памятник Ленину в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтакте
Памятник Ленину в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Деда Мороза
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и не хотели задеть чьих-либо чувств, сообщила городская администрация.
«
"На площади памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года преобразили в Деда Мороза и Снегурочку. При этом организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", — говорится в заявлении.
© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтактеПамятник Екатерине II в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Снегурочки
Памятник Екатерине II в свердловском Ирбите, наряженный в костюм Снегурочки - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтакте
Памятник Екатерине II в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Снегурочки
В администрации отметили, что целью было создание предновогоднего настроения. Там добавили, что после праздников костюмы с монументов снимут.
Ранее в соцсетях местные жители раскритиковали власти за переодевание памятников. Среди прочего они отметили, что монумент Ленину — это символ определенной исторической эпохи и идеологии.
Мемориал розового цвета в бурятском селе Бичура - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Бурятии памятник розового цвета перекрасили после жалоб жителей
29 сентября, 17:59
 
ОбществоИрбитЕкатерина IIДед МорозСнегурочка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала