На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы
В Ирбите памятники Ленину и Екатерине II переодели в Деда Мороза и Снегурочку
© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтактеПамятник Ленину в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Деда Мороза
Памятник Ленину в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Деда Мороза
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и не хотели задеть чьих-либо чувств, сообщила городская администрация.
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"На площади памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года преобразили в Деда Мороза и Снегурочку. При этом организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", — говорится в заявлении.
© Фото : ИРБИТ. Официально/ВКонтактеПамятник Екатерине II в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Снегурочки
Памятник Екатерине II в Ирбите (Свердловская область), наряженный в костюм Снегурочки
В администрации отметили, что целью было создание предновогоднего настроения. Там добавили, что после праздников костюмы с монументов снимут.
Ранее в соцсетях местные жители раскритиковали власти за переодевание памятников. Среди прочего они отметили, что монумент Ленину — это символ определенной исторической эпохи и идеологии.
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29 сентября, 17:59