https://ria.ru/20241225/irbit-1991290758.html

На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы

На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы - РИА Новости, 25.12.2024

На Урале памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы

Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и... РИА Новости, 25.12.2024

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общество

ирбит

екатерина ii

дед мороз

снегурочка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки ради создания предновогоднего настроения и не хотели задеть чьих-либо чувств, сообщила городская администрация. "На площади памятники Ленину и Екатерине II на дни празднования Нового года преобразили в Деда Мороза и Снегурочку. При этом организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", — говорится в заявлении.В администрации отметили, что целью было создание предновогоднего настроения. Там добавили, что после праздников костюмы с монументов снимут.Ранее в соцсетях местные жители раскритиковали власти за переодевание памятников. Среди прочего они отметили, что монумент Ленину — это символ определенной исторической эпохи и идеологии.

https://ria.ru/20240929/pamyatnik-1975367395.html

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общество, ирбит, екатерина ii, дед мороз, снегурочка