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Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2024
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04:18 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html
Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2024
Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф
Признанный иностранным агентом журналист Алексей Пивоваров* обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T04:18:00+03:00
2024-12-25T04:18:00+03:00
алексей пивоваров
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом журналист Алексей Пивоваров* обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему летом за неуказание им соответствующей маркировки в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступила жалоба Пивоварова* Алексея Владимировича", - сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что дата рассмотрения жалобы не назначена. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Пивоваров* в своем Telegram-канале разместил материал без указания на то, что он произведен или распространен иностранным агентом либо касается его деятельности. Представитель журналиста просила прекратить производство по делу, признав его малозначительным, так как публикация без маркировки была выявлена и удалена задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО, а сам Пивоваров* "соблюдает установленные законом требования при распространении текстовых материалов", следует из документов. Кроме того, по словам представителя, исключительные права на канал были переданы ООО "Контекст" по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года и Пивоваров* "не определяет редакционную политику канала". Из постановления кассационного суда по жалобе Пивоварова*, которое также имеется у РИА Новости, следует, что "само по себе отсутствие публикации на дату составления протокола об административном правонарушении не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения", уточняется в нём. Ранее Пивоварова* также штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Он попал в реестр иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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алексей пивоваров, россия
Алексей Пивоваров, Россия
Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф

Пивоваров обжаловал иноагентский штраф в Верховном Суде

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров*
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом журналист Алексей Пивоваров* обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему летом за неуказание им соответствующей маркировки в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Поступила жалоба Пивоварова* Алексея Владимировича", - сказал собеседник агентства.
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В инстанции уточнили, что дата рассмотрения жалобы не назначена.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Пивоваров* в своем Telegram-канале разместил материал без указания на то, что он произведен или распространен иностранным агентом либо касается его деятельности. Представитель журналиста просила прекратить производство по делу, признав его малозначительным, так как публикация без маркировки была выявлена и удалена задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО, а сам Пивоваров* "соблюдает установленные законом требования при распространении текстовых материалов", следует из документов. Кроме того, по словам представителя, исключительные права на канал были переданы ООО "Контекст" по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года и Пивоваров* "не определяет редакционную политику канала".
Из постановления кассационного суда по жалобе Пивоварова*, которое также имеется у РИА Новости, следует, что "само по себе отсутствие публикации на дату составления протокола об административном правонарушении не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения", уточняется в нём.
Ранее Пивоварова* также штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.
Он попал в реестр иноагентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Алексей ПивоваровРоссия
 
 
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