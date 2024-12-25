https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html

Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф

Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф - РИА Новости, 25.12.2024

Пивоваров* дошел до Верховного суда, обжалуя иноагентский штраф

Признанный иностранным агентом журналист Алексей Пивоваров* обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T04:18:00+03:00

2024-12-25T04:18:00+03:00

2024-12-25T04:18:00+03:00

алексей пивоваров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754510212_0:28:1017:600_1920x0_80_0_0_4cb9e49d8bf1ca0b1e5b1ebf34edfee4.png

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом журналист Алексей Пивоваров* обжаловал в Верховном суде РФ постановление о штрафе в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему летом за неуказание им соответствующей маркировки в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступила жалоба Пивоварова* Алексея Владимировича", - сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что дата рассмотрения жалобы не назначена. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Пивоваров* в своем Telegram-канале разместил материал без указания на то, что он произведен или распространен иностранным агентом либо касается его деятельности. Представитель журналиста просила прекратить производство по делу, признав его малозначительным, так как публикация без маркировки была выявлена и удалена задолго до вызова в Управление Роскомнадзора по ЦФО, а сам Пивоваров* "соблюдает установленные законом требования при распространении текстовых материалов", следует из документов. Кроме того, по словам представителя, исключительные права на канал были переданы ООО "Контекст" по договору купли-продажи от 1 марта 2024 года и Пивоваров* "не определяет редакционную политику канала". Из постановления кассационного суда по жалобе Пивоварова*, которое также имеется у РИА Новости, следует, что "само по себе отсутствие публикации на дату составления протокола об административном правонарушении не свидетельствует об отсутствии состава правонарушения", уточняется в нём. Ранее Пивоварова* также штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Он попал в реестр иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241218/sud-1989814110.html

https://ria.ru/20241225/chichvarkin-1991119180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей пивоваров, россия