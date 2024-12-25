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На главреда "Медиазоны"* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
На главреда "Медиазоны"* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента - РИА Новости, 25.12.2024
На главреда "Медиазоны"* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
Главный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов** (СМИ и журналист лично признаны в России иноагентами) стал фигурантом уголовного дела за неисполнение... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:38:00+03:00
2024-12-25T03:38:00+03:00
2024-12-25T03:40:00+03:00
россия
сергей смирнов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов** (СМИ и журналист лично признаны в России иноагентами) стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Сергея Смирнова** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, Смирнов** в течение длительного времени не ставил в публикуемых своих материалах в интернете пометки иноагента. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы. Ранее Смирнову** выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года - на 50 тысяч рублей.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html
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россия, сергей смирнов
На главреда "Медиазоны"* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
Главред "Медиазоны" стал фигурантом дела за неисполнение обязанностей иноагента
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов** (СМИ и журналист лично признаны в России иноагентами) стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Сергея Смирнова
** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, Смирнов** в течение длительного времени не ставил в публикуемых своих материалах в интернете пометки иноагента.
Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.
Ранее Смирнову** выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года - на 50 тысяч рублей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента