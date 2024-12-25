https://ria.ru/20241225/infrastruktura-1991173917.html

В Полтавской области пострадала энергетическая инфраструктура

В Полтавской области пострадала энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 25.12.2024

В Полтавской области пострадала энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:04:00+03:00

2024-12-25T11:04:00+03:00

2024-12-25T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html

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