https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html

Даниил Гаврилов: ИИ может все то, что способен делать человек

Даниил Гаврилов: ИИ может все то, что способен делать человек - РИА Новости, 25.12.2024

Даниил Гаврилов: ИИ может все то, что способен делать человек

О появлении сознания у искусственного интеллекта, рынке труда и применении ИИ в науке в интервью РИА Новости в рамках Конгресса молодых ученых 2024 рассказал... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:13:00+03:00

2024-12-25T17:13:00+03:00

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О появлении сознания у искусственного интеллекта, рынке труда и применении ИИ в науке в интервью РИА Новости в рамках Конгресса молодых ученых 2024 рассказал руководитель лаборатории научных исследований искусственного интеллекта ИИ T-Bank AI Research Даниил Гаврилов.- Даниил, искусственный интеллект – тема, которая, что называется, сейчас на слуху. Но если посмотреть на нее глазами обычных людей, отношение к новым технологиям будет полярное. Имеют место ожидания, мечты, но имеют место и опасения. Давайте начнем беседу именно с этих вещей и попробуем, может быть, даже развенчать какие-то мифы. Например, классический вопрос, который очень многие задают - возможно ли у ИИ появление в какой-то момент сознания? Когда искусственный интеллект будет ощущать себя личностью?- Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, для начала стоит определить, а что вообще есть сознание. И это будет очень тяжело сделать. Поэтому я стараюсь не оперировать вообще этой категорией - появится ли у искусственного интеллекта сознание или нет. Скорее, стоит думать о том, что есть человек и как он решает задачи. И я не вижу, что у человека есть какое-то фундаментальное, эксклюзивное право решать задачи потому, что вот так устроен его мозг. Считаю, что все то, что способен делать человек, в принципе может делать искусственный интеллект, и делать это хорошо.- Тогда спрошу еще об одном из опасений, которые возникают у людей. Может ли получиться так, что ИИ, по мере того, как он будет замещать человека в тех или иных профессиях, вдруг в какой-то момент окажется способным заменить нас везде - в любой профессии? Либо все-таки останутся области, которые не будут ему подвластны?- Любые попытки предсказать, как будет устроен рынок труда в будущем, особенно в тот момент, когда на самом рынке происходят большие изменения - они, как правило, никогда не были успешными, например во времена индустриальных революций. В любом случае рынок труда благодаря искусственному интеллекту будет меняться, причем очень сильно - с этим сложно спорить. И на каком-то краткосрочном или среднесрочном горизонте времени это будет означать для людей, что нужно овладевать навыками использования ИИ для того, чтобы быть конкурентоспособными.- То есть речь идет о том, чтобы люди с помощью искусственного интеллекта повышали свою ценность для рынка труда?- Конечно. Если какой-то специалист владеет навыками, позволяющими ему делать все быстрее и эффективнее с помощью искусственного интеллекта, а кто-то этими технологиями в своей деятельности не пользуется, то первый окажется в более выгодном положении.Но что будет дальше? Тут сложно загадывать. Пока все остается на уровне теоретизирования.- Новые технологии, в том числе технологии ИИ, вызывают большой интерес у финансовых кругов - и с точки зрения совершенствования бизнес-процессов, и с точки зрения расширения своих чисто финансовых позиций. Речь идет о том, что, естественно, происходит монетизация этих вещей и в пределе, опять-таки, не исключается возникновение финансовых пузырей, которые могут лопнуть. Обоснованы ли эти риски, на ваш взгляд?- Мне кажется, эти риски сейчас ощущаются гораздо меньше, чем это было, скажем, лет 10 назад. Да, долгое время многие на финрынке опасались, что тот пузырь, который надувался, лопнет. Сейчас же люди получили прямой доступ к технологиям ИИ и они могут, что называется, потыкать в ChatGPT и не только создать что-то свое, но и нащупать сегодняшние пределы этих технологий. Мы прекрасно видим, что да, эта технология работает хорошо, она позволяет нам делать многое из того, чего мы раньше делать не умели, но тот предел, к которому мы можем прийти, он очень и очень осязаемый.Собственно, по мере того, как искусственный интеллект стал больше выходить в практическую плоскость, финансовые пузыри начали сдуваться. Потому что, повторю, всем видно, насколько эти технологии все же ограничены.- А как вы полагаете, где искусственный интеллект уже по-настоящему показал свои возможности? В экономике? В медицине?- В медицине еще нет, но этого точно стоит ожидать в будущем. И в промышленности тоже, мне кажется, стоит ждать больших прорывов в робототехнике. Потому что еще лет пять назад, если мы размышляли о робототехнике, то прекрасно понимали, что в ней нет никакого машинного обучения, искусственного интеллекта. Все было завязано на теории управления. Но сейчас, конечно, есть уже ощущение, что искусственный интеллект будет двигаться и в робототехнику тоже.Что касается имеющихся результатов, то, на мой взгляд, у ИИ очень хорошо получается работать с распознаванием и переводом текстов. Мне кажется, какие-то поисковые технологии - это тоже очень понятная сфера для ИИ.- Как вы считаете, насколько искусственный интеллект сможет революционизировать процесс научных исследований? Потому что здесь зачастую может происходить подмена понятий - что считать процессом научных исследований. Можно ли результат работы искусственного интеллекта считать классическим исследованием?- Во-первых, я очень хочу верить, что такое будущее настанет. Потому что жизнь ученых станет во многом проще. Во-вторых, мне кажется, абсолютно не важно, будет ли это какое-то "классическое" исследование, но очень важно, удастся ли нам при этом получать новые знания.Здесь есть фундаментальная проблема, которая заключается в том, что мы с помощью искусственного интеллекта можем хорошо работать с тем, что нам уже известно, но очень плохо - с тем, что нам слабо понятно, что мало изучено. И если искусственный интеллект сможет рождать новые открытия, давать новые знания, значит, это будет нескончаемый прогресс. Пока же искусственный интеллект делает более эффективной работу ученых в ее нынешнем формате.- Если говорить о получении новых знаний, то сможет ли, на ваш взгляд, искусственный интеллект выдвигать новые гипотезы, которые впоследствии, после экспериментальных проверок, смогут стать полноценными теориями?- Короткий ответ – я верю, что сможет. Но если погружаться в детали, не вся работа ученых выглядит именно таким образом. Существуют фундаментальные абстрактные исследования – например, в математике. Там все чуть иначе. Но, например, в химии и биологии речь идет о существенном ускорении поиска молекул, которые станут кандидатами в новые лекарства.- Мы начали разговор с вопроса о возможности появления сознания у искусственного интеллекта. Пожалуй, наиболее яркая страшилка, которую часто доводится слышать, связана с опасением того, что ИИ возьмет да и выйдет из-под контроля своих разработчиков. То есть то, что в свое время описывалось в фантастике как восстание машин. Может ли это случиться наяву?- Это на самом деле большое поле для спекуляций. Технически мы можем допустить, что такое может произойти, но тут же появляется очень много "но". Прежде всего, искусственный интеллект, который у нас есть сейчас и будет, по крайней мере, в ближайшие годы, - это все же очень примитивная вещь. Если рассуждать о том, может ли искусственный интеллект "поглотить" человека, речь пойдет о поистине сверхинтеллекте. Как его создать – непонятно. Но создание искусственного интеллекта подразумевает, что нам неизбежно приходится понимать, как он устроен, чтобы его контролировать.- Даниил, мы беседуем на полях Конгресса молодых ученых. На ваш взгляд, насколько сейчас активно российская молодежь идет в сферу исследований, связанную с искусственным интеллектом? Есть ли значимые результаты?- Да, очень активно идут, и добиваются крупных результатов, в том числе даже мирового уровня. Но, конечно, все упирается в ресурс. Вопрос в том, какой ресурс доступен этим ребятам, какое количество этих людей может заниматься теми или иными исследованиями. Ведь искусственный интеллект это очень требовательная, очень дорогая вещь с точки зрения ресурсов. И это очень важно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ии, искусственный интеллект (ии), россия, интервью