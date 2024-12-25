https://ria.ru/20241225/husity-1991161988.html

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 25.12.2024

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:28:00+03:00

2024-12-25T10:28:00+03:00

2024-12-25T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в районе Тель-Авива. "Ракетные силы Вооруженных сил Йемена <...> нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели израильского противника в районе оккупированной Яффы (Тель-Авива. — Прим. ред.). <...> Цели операции достигнуты", — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа. По информации корреспондента РИА Новости, утром в центральной части Израиля, включая Рамлу, объявили воздушную тревогу из-за выпущенной из Йемена ракеты. Как сообщили в ЦАХАЛ, ракету перехватили еще до того, как она достигла израильской территории, а сирены включили из-за возможного падения осколков. После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.

https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html

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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла