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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 25.12.2024
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10:28 25.12.2024 (обновлено: 14:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/husity-1991161988.html
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву - РИА Новости, 25.12.2024
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:28:00+03:00
2024-12-25T14:30:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в районе Тель-Авива. "Ракетные силы Вооруженных сил Йемена &lt;...&gt; нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели израильского противника в районе оккупированной Яффы (Тель-Авива. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Цели операции достигнуты", — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа. По информации корреспондента РИА Новости, утром в центральной части Израиля, включая Рамлу, объявили воздушную тревогу из-за выпущенной из Йемена ракеты. Как сообщили в ЦАХАЛ, ракету перехватили еще до того, как она достигла израильской территории, а сирены включили из-за возможного падения осколков. После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
https://ria.ru/20241222/khusity-1990719917.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Хуситы заявили об успешном ударе ракетой по военной цели в районе Тель-Авива

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в районе Тель-Авива.
"Ракетные силы Вооруженных сил Йемена <...> нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели израильского противника в районе оккупированной Яффы (Тель-Авива. — Прим. ред.). <...> Цели операции достигнуты", — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
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По информации корреспондента РИА Новости, утром в центральной части Израиля, включая Рамлу, объявили воздушную тревогу из-за выпущенной из Йемена ракеты. Как сообщили в ЦАХАЛ, ракету перехватили еще до того, как она достигла израильской территории, а сирены включили из-за возможного падения осколков.
После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
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В миреИзраильЙеменТель-АвивАнсар Алла
 
 
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