Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы заявили об успешном ударе ракетой по военной цели в районе Тель-Авива
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели в районе Тель-Авива.
"Ракетные силы Вооруженных сил Йемена <...> нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели израильского противника в районе оккупированной Яффы (Тель-Авива. — Прим. ред.). <...> Цели операции достигнуты", — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
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По информации корреспондента РИА Новости, утром в центральной части Израиля, включая Рамлу, объявили воздушную тревогу из-за выпущенной из Йемена ракеты. Как сообщили в ЦАХАЛ, ракету перехватили еще до того, как она достигла израильской территории, а сирены включили из-за возможного падения осколков.
После обострения ближневосточного конфликта движение "Ансар Алла" начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
В последние недели напряженность между хуситами и Израилем серьезно возросла. Хуситы начали почти в ежедневном режиме атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
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