https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991115871.html

NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США - РИА Новости, 25.12.2024

NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:07:00+03:00

2024-12-25T00:07:00+03:00

2024-12-25T04:19:00+03:00

в мире

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томас джефферсон

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает газета New York Post. Издание указывает, что более двухсот лет назад США заключили с Парижем сделку по покупке французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых в настоящее время располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Францией стала крупнейших за всю американскую историю. "План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", — пишет газета. Отмечается, что территория Гренландии, являющейся в настоящее время частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Таким образом, если Трамп сумеет заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то приобретение острова побьет предыдущий рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном. Более того, подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html

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в мире, сша, гренландия, дональд трамп, томас джефферсон