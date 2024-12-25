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NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США - РИА Новости, 25.12.2024
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00:07 25.12.2024 (обновлено: 04:19 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991115871.html
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США - РИА Новости, 25.12.2024
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:07:00+03:00
2024-12-25T04:19:00+03:00
в мире
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гренландия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает газета New York Post. Издание указывает, что более двухсот лет назад США заключили с Парижем сделку по покупке французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых в настоящее время располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Францией стала крупнейших за всю американскую историю. "План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", — пишет газета. Отмечается, что территория Гренландии, являющейся в настоящее время частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Таким образом, если Трамп сумеет заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то приобретение острова побьет предыдущий рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном. Более того, подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html
https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html
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в мире, сша, гренландия, дональд трамп, томас джефферсон
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Томас Джефферсон
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

NYP: покупка Гренландии станет крупнейшим приобретением в истории США

© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее заявлял избранный американский президент Дональд Трамп, может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает газета New York Post.
Издание указывает, что более двухсот лет назад США заключили с Парижем сделку по покупке французских владений суммарной площадью почти 828 тысяч квадратных миль (2,14 миллиона квадратных километров). В рамках соглашения, получившего название Луизианская покупка, к США отошли обширные территории, на которых в настоящее время располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка с Францией стала крупнейших за всю американскую историю.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию
23 декабря, 06:04
"План избранного президента Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже Луизианскую покупку 1803 года, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", — пишет газета.
Отмечается, что территория Гренландии, являющейся в настоящее время частью Дании, составляет 836,3 тысячи квадратных миль (2,16 миллиона квадратных километров). Таким образом, если Трамп сумеет заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то приобретение острова побьет предыдущий рекорд, установленный президентом США Томасом Джефферсоном.
Более того, подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова
23 декабря, 16:33
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампТомас Джефферсон
 
 
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