В Госдуме заявили о курсе Киева на лингвистический террор
Депутат Аршинова заявила, что Киев сохраняет курс на лингвистический террор
В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Исключением русского и белорусского языков из перечня языков, подлежащих защите на Украине, власти Киева пробивают очередное дно, однако АНО "Евразия" продолжит работу по поддержке наследия на постсоветском пространстве, заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинский кабмин намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите. По его словам, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков".
"Украинская верхушка пробивает очередное дно. Русский и белорусский языки должны полностью исчезнуть в этой стране. Молдавскому там тоже не осталось места. В обновленном правительством Украины списке охраняемых языков теперь нет ни русского, ни белорусского, ни молдавского языков. Таким образом, курс официального Киева на этноцид и лингвистический террор сохраняется", - заявила Аршинова журналистам.
По ее прогнозу, основанный на репрессиях и беззаконии режим долго не просуществует.
"Скоро наступит время, когда подвергавшиеся гонениям языки вернут свой достойный статус. АНО "Евразия" продолжит свою работу по поддержке культурного, исторического и лингвистического наследия на постсоветском пространстве. Это важная часть нашей миссии", - заверила депутат Госдумы.
Киев намерен исключить русский язык из перечня подлежащих защите
24 декабря, 18:15