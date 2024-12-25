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В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей - РИА Новости, 25.12.2024
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22:29 25.12.2024 (обновлено: 22:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gosduma-1991341685.html
В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей
В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей - РИА Новости, 25.12.2024
В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:29:00+03:00
2024-12-25T22:30:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелета и проезда, как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. "Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять меры по снижению стоимости перелета (проезда), как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно", - сказано в обращении. В документе отмечается, что высокая стоимость билетов является одним из негативных факторов, отрицательно сказывающихся на доступности отдыха и оздоровления для семей с детьми, а также сдерживающих развитие сферы детского отдыха и туризма. "Необходимо решать вопрос комплексно, чтобы по всей России дети имели право льготного авиаперелета и проезда в поездах, как в составе организованных групп, так и в случае поездок с родителями (усыновителями, опекунами и тд.), в том числе, в летний период", - подчеркивается в тексте обращения.
https://ria.ru/20241221/aviabilety-1990611809.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей

В Госдуме попросили Мишустина снизить стоимость перелета или проезда на отдых

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелета и проезда, как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно, документ находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
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"Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять меры по снижению стоимости перелета (проезда), как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно", - сказано в обращении.
В документе отмечается, что высокая стоимость билетов является одним из негативных факторов, отрицательно сказывающихся на доступности отдыха и оздоровления для семей с детьми, а также сдерживающих развитие сферы детского отдыха и туризма.
"Необходимо решать вопрос комплексно, чтобы по всей России дети имели право льготного авиаперелета и проезда в поездах, как в составе организованных групп, так и в случае поездок с родителями (усыновителями, опекунами и тд.), в том числе, в летний период", - подчеркивается в тексте обращения.
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