https://ria.ru/20241225/gosduma-1991341685.html

В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей

В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей - РИА Новости, 25.12.2024

В Госдуме призвали снизить стоимость билетов на отдых для детей и родителей

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T22:29:00+03:00

2024-12-25T22:29:00+03:00

2024-12-25T22:30:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелета и проезда, как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно, документ находится в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. "Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять меры по снижению стоимости перелета (проезда), как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно", - сказано в обращении. В документе отмечается, что высокая стоимость билетов является одним из негативных факторов, отрицательно сказывающихся на доступности отдыха и оздоровления для семей с детьми, а также сдерживающих развитие сферы детского отдыха и туризма. "Необходимо решать вопрос комплексно, чтобы по всей России дети имели право льготного авиаперелета и проезда в поездах, как в составе организованных групп, так и в случае поездок с родителями (усыновителями, опекунами и тд.), в том числе, в летний период", - подчеркивается в тексте обращения.

https://ria.ru/20241221/aviabilety-1990611809.html

https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, общество