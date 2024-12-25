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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 25.12.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли центр Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:58:00+03:00
2024-12-25T15:58:00+03:00
2024-12-25T15:58:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, по данным представительства, ВСУ в 07.00 выпустили два снаряда того же калибра по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по центру Горловки