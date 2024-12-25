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Ветераны из Верхневолжья участвуют в федеральной программе "Время героев" - РИА Новости, 25.12.2024
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Тверская область
 
14:04 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/geroi-1991243784.html
Ветераны из Верхневолжья участвуют в федеральной программе "Время героев"
Ветераны из Верхневолжья участвуют в федеральной программе "Время героев" - РИА Новости, 25.12.2024
Ветераны из Верхневолжья участвуют в федеральной программе "Время героев"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал об участии ветеранов боевых действий из Верхневолжья в федеральной... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:04:00+03:00
2024-12-25T14:04:00+03:00
тверская область
калязин
россия
владимир путин
игорь руденя
сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)
тверская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал об участии ветеранов боевых действий из Верхневолжья в федеральной кадровой программе "Время героев", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент сегодня осуществляет большую историческую миссию по укреплению нашего государства, исторических границ нашей великой страны. Сегодня очень важно поддерживать наших бойцов. Пройдя такую школу, школу боевых действий, они возвращаются, конечно, другими людьми – более ответственными, фундаментальными. Это люди, которые способны отстаивать интересы коллектива, территорий, страны. У нас такие примеры есть. Когда будут возвращаться ребята, которые сейчас продолжают служить, вот тогда начнется основной объем работы по приходу в экономику этих масштабно мыслящих и ответственных людей, которые общественное ставят выше личного. Это качество изменит структуру и философию народного хозяйства", - приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что четыре ветерана специальной военной операции из Тверской области уже прошли обучение в рамках первого набора федеральной образовательной программы "Время героев". Это Николай Кочков из Калязина, который после прохождения программы назначен директором местного "Водоканала", Сергей Сергеев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Калашниковского колледжа, Владислав Орлов, учитель иностранного языка Вышневолоцкой школы № 6 и Андрей Локтионов, инженер-монтажник у индивидуального предпринимателя. Кроме того, 12 участников специальной военной операции трудоустроены в школы, главным образом учителями нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Также ветераны СВО трудятся в военкоматах, на пункте отбора на военную службу по контракту. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241225/demografiya-1991227439.html
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калязин, россия, владимир путин, игорь руденя, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), тверская область
Тверская область, Калязин, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Сергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ), Тверская область
Ветераны из Верхневолжья участвуют в федеральной программе "Время героев"

Обучение в программе "Время героев" прошли 4 ветерана из Верхневолжья

© Фото предоставлено Правительством Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото предоставлено Правительством Тверской области
Заседание Правительства Тверской области
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал об участии ветеранов боевых действий из Верхневолжья в федеральной кадровой программе "Время героев", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент сегодня осуществляет большую историческую миссию по укреплению нашего государства, исторических границ нашей великой страны. Сегодня очень важно поддерживать наших бойцов. Пройдя такую школу, школу боевых действий, они возвращаются, конечно, другими людьми – более ответственными, фундаментальными. Это люди, которые способны отстаивать интересы коллектива, территорий, страны. У нас такие примеры есть. Когда будут возвращаться ребята, которые сейчас продолжают служить, вот тогда начнется основной объем работы по приходу в экономику этих масштабно мыслящих и ответственных людей, которые общественное ставят выше личного. Это качество изменит структуру и философию народного хозяйства", - приводит пресс-служба слова Рудени.
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Отмечается, что четыре ветерана специальной военной операции из Тверской области уже прошли обучение в рамках первого набора федеральной образовательной программы "Время героев". Это Николай Кочков из Калязина, который после прохождения программы назначен директором местного "Водоканала", Сергей Сергеев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Калашниковского колледжа, Владислав Орлов, учитель иностранного языка Вышневолоцкой школы № 6 и Андрей Локтионов, инженер-монтажник у индивидуального предпринимателя.
Кроме того, 12 участников специальной военной операции трудоустроены в школы, главным образом учителями нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Также ветераны СВО трудятся в военкоматах, на пункте отбора на военную службу по контракту.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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Тверская областьКалязинРоссияВладимир ПутинИгорь РуденяСергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ)Тверская область
 
 
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