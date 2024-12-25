https://ria.ru/20241225/gaz-1991181059.html

Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам, заявил Новак

Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2024

Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам, заявил Новак

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по разным маршрутам, не только через Украину, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия готова продолжать поставки газа в Европу по разным маршрутам, не только через Украину, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", его слова приводит Telegram-канал "Вести"."На сегодняшний день вопрос <...> не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы, в свою очередь, всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", — сказал чиновник.Он отметил, что ситуация с запасами газа в Европе и сейчас напряженная, а после остановки поставок из России ухудшится еще сильнее. Хранилища сейчас заполнены на три-пять процентов меньше, чем в среднем за последние пять лет.По словам Новака, предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину."Здесь много неопределенностей опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно", — сказал вице-премьер.Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.Как отмечал Новак, за 11 месяцев этого года общие поставки трубопроводного и сжиженного газа из России в Европу в среднем выросли на 18-20 процентов, несмотря на все санкции.

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html

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экономика, россия, европа, украина, александр новак