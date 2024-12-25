https://ria.ru/20241225/gadzhety-1991200249.html

Исследование: число гаджетов с подключенным онлайн-банкингом выросло на 15%

Исследование: число гаджетов с подключенным онлайн-банкингом выросло на 15% - РИА Новости, 25.12.2024

Исследование: число гаджетов с подключенным онлайн-банкингом выросло на 15%

С января по середину декабря текущего года в России выросло на 15% количество устройств (смартфонов и планшетов), которые используются для онлайн-банкинга,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:16:00+03:00

2024-12-25T12:16:00+03:00

2024-12-25T12:16:00+03:00

россия

мегафон

технологии

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С января по середину декабря текущего года в России выросло на 15% количество устройств (смартфонов и планшетов), которые используются для онлайн-банкинга, таковы данные исследования "Мегафона" на основе обезличенных данных пользователей. Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растет. В первую очередь за счет тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов банков в онлайне в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет - на 42%, чем в прошлом году. Наибольший прирост количества онлайн-клиентов зарегистрирован среди владельцев iPhone. С января по середину декабря текущего года этот показатель вырос на четверть по отношению к аналогичному периоду 2023 года. А вот владельцев Android, потребляющих услуги банков онлайн, стало больше лишь на 13%. Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов в среднем по итогам января-декабря 2024 года пользовался 91% абонентов сотового оператора, имеющий смартфоны или планшеты. Интенсивно растет и потребление трафика в банковских сервисах. Прирост трафика с января по середину декабря этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 60%. Общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в шесть раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов. iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как Android-устройства составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика. Тот факт, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают, подтверждает и анализ трафика за последние два года. Потребление за 2024 год к аналогичному периоду 2022 выросло на 150% на iOS и лишь на 105% на Android. С точки зрения гендерного разделения, два года назад мужчины занимали 53% онлайн-клиентов, в 2023 этот показатель увеличился до 69%, а в текущем периоде вернулся к показателям двухлетней давности.

https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html

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россия, мегафон, технологии