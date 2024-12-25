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В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
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08:47 25.12.2024 (обновлено: 09:54 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК
В Московской области предотвратили покушение на руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий, которое планировали украинские спецслужбы, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:47:00+03:00
2024-12-25T09:54:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Московской области предотвратили покушение на руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий, которое планировали украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для министерства обороны", — говорится в релизе. Сотрудники ФСБ задержали семерых россиян — жителей Подмосковья, Свердловской области и Пермского края, из них трое несовершеннолетних. По данным ведомства, эти люди планировали заложить под автомобиль топ-менеджера самодельную бомбу, для чего вели наблюдения за местом стоянки машины. Компоненты для взрывного устройства они получили через тайник.Деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины через зарубежные мессенджеры, что подтверждается данными в их телефонах, добавили в ФСБ. "В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", — подчеркнули в спецслужбе. На видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных признался, что ему обещали 500 тысяч рублей, но денег он не получил. По словам фигурантов, поручения им давали по переписке. Так они получили адрес стоянки, где находилась машина, и инструкции, как избегать камер, как установить бомбу и как запутать следы. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами.Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html
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россия
московская область (подмосковье)
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7 495 645-6601
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Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК. Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

ФСБ предотвратила планируемый Киевом подрыв машины главы предприятия ОПК

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Московской области предотвратили покушение на руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий, которое планировали украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для министерства обороны", — говорится в релизе.
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Сотрудники ФСБ задержали семерых россиян — жителей Подмосковья, Свердловской области и Пермского края, из них трое несовершеннолетних. По данным ведомства, эти люди планировали заложить под автомобиль топ-менеджера самодельную бомбу, для чего вели наблюдения за местом стоянки машины. Компоненты для взрывного устройства они получили через тайник.
Деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины через зарубежные мессенджеры, что подтверждается данными в их телефонах, добавили в ФСБ.
"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", — подчеркнули в спецслужбе.
На видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных признался, что ему обещали 500 тысяч рублей, но денег он не получил. По словам фигурантов, поручения им давали по переписке. Так они получили адрес стоянки, где находилась машина, и инструкции, как избегать камер, как установить бомбу и как запутать следы. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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