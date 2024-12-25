https://ria.ru/20241225/forum-1991294484.html

Объявлены даты проведения форума "Здоровое общество – 2025"

Объявлены даты проведения форума "Здоровое общество – 2025" - РИА Новости, 25.12.2024

Объявлены даты проведения форума "Здоровое общество – 2025"

В 2025 году форум "Здоровое общество" состоится с 4 по 6 марта в Москве; организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:10:00+03:00

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2024-12-25T17:10:00+03:00

москва

россия

антон кобяков

совет федерации рф

здравоохранение

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В 2025 году форум "Здоровое общество" состоится с 4 по 6 марта в Москве; организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации и министерства здравоохранения России, сообщает пресс-служба фонда. В стартовый день, 4 марта, при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации пройдет II форум "Женщины за здоровое общество". Форум "Здоровое общество" – одно из ключевых событий в сфере охраны здоровья населения. Ежегодно мероприятие объединяет представителей профильных органов государственной власти, международного научного, профессионального и делового сообщества, а также лидеров мнений. Основная цель – продвижение достижений отечественного здравоохранения, расширение международного сотрудничества в сфере развития и устойчивого внедрения инноваций и передовых технологий в области здоровьесбережения. "Продолжительная и активная жизнь – цель для каждого человека и для всех нас вместе. Мультидисциплинарный подход, внедрение инноваций, развитие медицинской науки – все это составляющие надежного фундамента отечественного здравоохранения. Внедрение принципов превентивной медицины, повышение уровня ответственности граждан за свое здоровье, распространение принципов здорового образа жизни уже сегодня приближают нас к долголетию. Форум „Здоровое общество“ – флагманская площадка, ежегодное место встречи экспертного сообщества, обмена опытом и представления лучших практик для дальнейшего масштабирования", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. В 2024 году в работе Форума приняли участие свыше двух тысяч человек из более 35 стран мира, включая делегации из стран СНГ и БРИКС. Было организовано 25 панельных дискуссий по ключевым вопросам здоровьесбережения, семь из которых прошли в рамках форума "Женщины за здоровое общество". Повестку форума в соответствии с целями национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и ""Новые технологии сбережения здоровья" сформируют актуальные вопросы, касающиеся мировых тенденций в области охраны здоровья, выстраивания открытых и доверительных каналов коммуникации между государством и бизнесом по вопросам работы системы здравоохранения, основных путей достижения повышения инвестиционной привлекательности здравоохранения, развития и устойчивого внедрения превентивных технологий здоровьесбережения в клиническую практику, перехода к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, популяризации ценностей здорового образа жизни, говорится в сообщении. Концептуальное выставочное пространство предоставит представителям делового сообщества уникальную возможность презентовать российским и иностранным коллегам передовые проекты, уникальные разработки и решения для отрасли здравоохранения.

https://ria.ru/20241222/kabmin-1990689990.html

https://ria.ru/20241220/puls-1804464828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, антон кобяков, совет федерации рф, здравоохранение