https://ria.ru/20241225/fas-1991322816.html

ФАС проверит порядок транспортировки продуктов в ряде торговых сетей

ФАС проверит порядок транспортировки продуктов в ряде торговых сетей - РИА Новости, 25.12.2024

ФАС проверит порядок транспортировки продуктов в ряде торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба изучит логистику некоторых продовольственных товаров в крупнейших торговых сетях, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.12.2024

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ашан

дикси

экономика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба изучит логистику некоторых продовольственных товаров в крупнейших торговых сетях, сообщили в ведомстве."Анализ затронет всю товаропроводящую цепочку отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля", — пояснили в ФАС.Служба запросила информацию у поставщиков, а также в торговых сетях "Магнит", "Пятерочка", "Дикси" и "Ашан", которые лидируют по объемам продаж этой продукции. Речь идет о данных по организации и объемам перевозки, тарифам и лицам, оказывающим транспортные услуги.На основании этой информации ведомство оценит, как эти расходы влияют на стоимость продукции для покупателя.Если ФАС найдет признаки нарушений антимонопольного законодательства, то примет меры.По данным Росстата, за неделю (с 17 по 23 декабря) картофель подорожал на 0,9%, сливочное масло — на 0,6%, хлеб — на 0,4%.

https://ria.ru/20241219/putin-1990089691.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), ашан, дикси, экономика, россия