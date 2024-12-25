https://ria.ru/20241225/dtp-1991133341.html
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб - РИА Новости, 25.12.2024
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб
Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:36:00+03:00
2024-12-25T08:36:00+03:00
2024-12-25T09:06:00+03:00
происшествия
москва
мкад
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991137797_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_ed42411864398c6e3cc63ae162858b64.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,1 километра около места аварии. "На 39-м км внешней стороны МКАД мужчина, управляя автомобилем ГАЗ допустил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности транспортным средством, водитель которого находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте дорожной аварии", - говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991137797_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_fc17b60b7a7bcb2abd546d895858688a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад, дтп
Происшествия, Москва, МКАД, ДТП
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб
На 39-м км МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, ее водитель погиб