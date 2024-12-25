https://ria.ru/20241225/dtp-1991133341.html

На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб

На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб - РИА Новости, 25.12.2024

На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб

Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:36:00+03:00

2024-12-25T08:36:00+03:00

2024-12-25T09:06:00+03:00

происшествия

москва

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дтп

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,1 километра около места аварии. "На 39-м км внешней стороны МКАД мужчина, управляя автомобилем ГАЗ допустил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности транспортным средством, водитель которого находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте дорожной аварии", - говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад, дтп