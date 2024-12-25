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На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб - РИА Новости, 25.12.2024
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08:36 25.12.2024 (обновлено: 09:06 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/dtp-1991133341.html
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб - РИА Новости, 25.12.2024
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб
Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:36:00+03:00
2024-12-25T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,1 километра около места аварии. "На 39-м км внешней стороны МКАД мужчина, управляя автомобилем ГАЗ допустил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности транспортным средством, водитель которого находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте дорожной аварии", - говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, мкад, дтп
Происшествия, Москва, МКАД, ДТП
На МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, один человек погиб

На 39-м км МКАД грузовик столкнулся с остановившейся машиной, ее водитель погиб

© Фото : Прокуратура МосквыДТП на МКАД
ДТП на МКАД - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП на МКАД
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся на 39-м километре МКАД с машиной, которая остановилась из-за технической неисправности, водитель, стоявший на проезжей части, погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее столичный дептрнас сообщал о затруднении движения транспорта на протяжении 1,1 километра около места аварии.
"На 39-м км внешней стороны МКАД мужчина, управляя автомобилем ГАЗ допустил столкновение с остановившимся из-за технической неисправности транспортным средством, водитель которого находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте дорожной аварии", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
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