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Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991257921.html
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 25.12.2024
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России
Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:48:00+03:00
2024-12-25T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", — говорится в публикации. Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России

Мэр Днепропетровска заявил о серьезных проблемах в городе после удара ВС РФ

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине
13:20
Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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