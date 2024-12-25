https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991257921.html
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России - РИА Новости, 25.12.2024
Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России
Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:48:00+03:00
2024-12-25T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", — говорится в публикации. Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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Мэр Днепропетровска сделал заявление после массированного удара ВС России
Мэр Днепропетровска заявил о серьезных проблемах в городе после удара ВС РФ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* заявил о возникших серьезных проблемах в городе после ударов российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", — говорится в публикации.
Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области.
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева
, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области
, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР
.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обслуживающим ВСУ.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов