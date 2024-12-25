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В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского
В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского - РИА Новости, 25.12.2024
В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского
Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В народе этот праздник известен как Спиридон Солнцеворот. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:15:00+03:00
2024-12-25T00:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В народе этот праздник известен как Спиридон Солнцеворот.Святитель Спиридон родился на Кипре в конце III века. С детских лет пас овец. Позже женился. Однако супруга его рано умерла. Тогда односельчане единогласно избрали добродушного пастуха епископом города Тримифунта.По церковному преданию, святой Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные и умножалось масло в церковной лампаде. Богом ему было дано провидеть тайные грехи людей. Поэтому он неизменно призывал их к покаянию и исправлению. Сам же, даже будучи епископом, не гнушался привычного дела — по-прежнему пас овец и работал в поле.Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон мирно скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII столетия его мощи были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира они хранятся до сих пор.Существует поверье, что святитель Спиридон даже после смерти ходит по миру и помогает страждущим, стирая свои башмаки. Поэтому раз в год мощи святого переобувают.В народе день памяти святого называют Солнцеворотом — когда "солнце поворачивается на лето, а зима - на мороз". Именно на 25 декабря, согласно древним представлениям, наступает зимнее солнцестояние, а ночь постепенно идет на убыль.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, кипр, корфу, религия
Религия, Россия, Кипр, Корфу, Религия
В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского
Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В народе этот праздник известен как Спиридон Солнцеворот.
Святитель Спиридон родился на Кипре
в конце III века. С детских лет пас овец. Позже женился. Однако супруга его рано умерла. Тогда односельчане единогласно избрали добродушного пастуха епископом города Тримифунта.
По церковному преданию, святой Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные и умножалось масло в церковной лампаде. Богом ему было дано провидеть тайные грехи людей. Поэтому он неизменно призывал их к покаянию и исправлению. Сам же, даже будучи епископом, не гнушался привычного дела — по-прежнему пас овец и работал в поле.
Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон мирно скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII столетия его мощи были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу
. Здесь, в городе Керкира они хранятся до сих пор.
Существует поверье, что святитель Спиридон даже после смерти ходит по миру и помогает страждущим, стирая свои башмаки. Поэтому раз в год мощи святого переобувают.
В народе день памяти святого называют Солнцеворотом — когда "солнце поворачивается на лето, а зима - на мороз". Именно на 25 декабря, согласно древним представлениям, наступает зимнее солнцестояние, а ночь постепенно идет на убыль.