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В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского

В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского - РИА Новости, 25.12.2024

В России празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского

Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В народе этот праздник известен как Спиридон Солнцеворот. РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского. В народе этот праздник известен как Спиридон Солнцеворот.Святитель Спиридон родился на Кипре в конце III века. С детских лет пас овец. Позже женился. Однако супруга его рано умерла. Тогда односельчане единогласно избрали добродушного пастуха епископом города Тримифунта.По церковному преданию, святой Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные и умножалось масло в церковной лампаде. Богом ему было дано провидеть тайные грехи людей. Поэтому он неизменно призывал их к покаянию и исправлению. Сам же, даже будучи епископом, не гнушался привычного дела — по-прежнему пас овец и работал в поле.Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон мирно скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII столетия его мощи были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира они хранятся до сих пор.Существует поверье, что святитель Спиридон даже после смерти ходит по миру и помогает страждущим, стирая свои башмаки. Поэтому раз в год мощи святого переобувают.В народе день памяти святого называют Солнцеворотом — когда "солнце поворачивается на лето, а зима - на мороз". Именно на 25 декабря, согласно древним представлениям, наступает зимнее солнцестояние, а ночь постепенно идет на убыль.

https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, кипр, корфу, религия