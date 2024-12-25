https://ria.ru/20241225/ded_moroz-1991335405.html

Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем

Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем - РИА Новости, 25.12.2024

Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем

Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:48:00+03:00

2024-12-25T20:48:00+03:00

2024-12-25T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить только у Всевышнего, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Дед Мороз и его внучка Снегурочка – вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают. Надо молиться о мире, благополучии, здоровье для себя и своих близких, свои желания и просьбы нужно адресовать Господу", – сказал муфтий. Всевышний, добавил он, обязательно услышит искренние молитвы, высказанные с чистыми помыслами.

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россия, дед мороз, снегурочка, ильдар аляутдинов, москва, общество, ислам