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Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем - РИА Новости, 25.12.2024
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Религия
 
20:48 25.12.2024 (обновлено: 20:49 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/ded_moroz-1991335405.html
Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем
Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем - РИА Новости, 25.12.2024
Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем
Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить только у Всевышнего, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Дед Мороз и его внучка Снегурочка – вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают. Надо молиться о мире, благополучии, здоровье для себя и своих близких, свои желания и просьбы нужно адресовать Господу", – сказал муфтий. Всевышний, добавил он, обязательно услышит искренние молитвы, высказанные с чистыми помыслами.
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россия, дед мороз, снегурочка, ильдар аляутдинов, москва, общество, ислам
Религия, Россия, Дед Мороз, Снегурочка, Ильдар Аляутдинов, Москва, Общество, Ислам
Муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем

Муфтий Москвы заявил, что для мусульман Дед Мороз не обладает волшебной силой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить только у Всевышнего, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Дед Мороз и его внучка Снегурочка – вымышленные персонажи, поэтому верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают. Надо молиться о мире, благополучии, здоровье для себя и своих близких, свои желания и просьбы нужно адресовать Господу", – сказал муфтий.
Всевышний, добавил он, обязательно услышит искренние молитвы, высказанные с чистыми помыслами.
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