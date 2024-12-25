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В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.12.2024
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12:34 25.12.2024 (обновлено: 14:42 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html
В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей
В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.12.2024
В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей
Власти Чувашии будут выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей, сообщило правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:34:00+03:00
2024-12-25T14:42:00+03:00
общество
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Власти Чувашии будут выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей, сообщило правительство республики в Telegram-канале."С 2025 года в Чувашии начнут действовать новые инициативы, направленные на поддержку семей и повышение рождаемости. В республике откроются пункты проката инвентаря для новорожденных, группы кратковременного присмотра за детьми, а многодетные семьи смогут оплачивать только половину стоимости обучения в техникумах и вузах. Будущие родители смогут бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, а беременные студентки получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей", — говорится в публикации.Получить выплату можно будет, встав на учет по беременности в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го. Уточняется, что речь идет о студентках очной формы обучения.Как сообщили в региональном Минтруде, мерами поддержки смогут воспользоваться около пяти тысяч семей ежегодно."Региональная программа повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в Чувашии предполагает рост числа рождений с 9091 в 2024 году до 9673 в 2030 году", — подчеркивается в сообщении.С 1 января 2025 года размер республиканского материнского капитала увеличится с 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Выплату в новом размере получат 1,3 тысячи семей.Постановление кабинета министров Чувашской Республики с новыми мерами поддержки подписал глава региона Олег Николаев.
https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html
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чувашская республика (чувашия)
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общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Общество, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей

В Чувашии беременным студенткам очной формы единовременно выплатят 100 тыс. руб.

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Власти Чувашии будут выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей, сообщило правительство республики в Telegram-канале.
"С 2025 года в Чувашии начнут действовать новые инициативы, направленные на поддержку семей и повышение рождаемости. В республике откроются пункты проката инвентаря для новорожденных, группы кратковременного присмотра за детьми, а многодетные семьи смогут оплачивать только половину стоимости обучения в техникумах и вузах. Будущие родители смогут бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, а беременные студентки получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей", — говорится в публикации.
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Получить выплату можно будет, встав на учет по беременности в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го. Уточняется, что речь идет о студентках очной формы обучения.
Как сообщили в региональном Минтруде, мерами поддержки смогут воспользоваться около пяти тысяч семей ежегодно.
"Региональная программа повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в Чувашии предполагает рост числа рождений с 9091 в 2024 году до 9673 в 2030 году", — подчеркивается в сообщении.
С 1 января 2025 года размер республиканского материнского капитала увеличится с 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Выплату в новом размере получат 1,3 тысячи семей.
Постановление кабинета министров Чувашской Республики с новыми мерами поддержки подписал глава региона Олег Николаев.
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ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
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