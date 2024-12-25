https://ria.ru/20241225/chuvashiya-1991208383.html

В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей

В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.12.2024

В Чувашии беременные студентки получат сто тысяч рублей

Власти Чувашии будут выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей, сообщило правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:34:00+03:00

2024-12-25T12:34:00+03:00

2024-12-25T14:42:00+03:00

общество

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Власти Чувашии будут выплачивать беременным студенткам по 100 тысяч рублей, сообщило правительство республики в Telegram-канале."С 2025 года в Чувашии начнут действовать новые инициативы, направленные на поддержку семей и повышение рождаемости. В республике откроются пункты проката инвентаря для новорожденных, группы кратковременного присмотра за детьми, а многодетные семьи смогут оплачивать только половину стоимости обучения в техникумах и вузах. Будущие родители смогут бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, а беременные студентки получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей", — говорится в публикации.Получить выплату можно будет, встав на учет по беременности в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го. Уточняется, что речь идет о студентках очной формы обучения.Как сообщили в региональном Минтруде, мерами поддержки смогут воспользоваться около пяти тысяч семей ежегодно."Региональная программа повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в Чувашии предполагает рост числа рождений с 9091 в 2024 году до 9673 в 2030 году", — подчеркивается в сообщении.С 1 января 2025 года размер республиканского материнского капитала увеличится с 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Выплату в новом размере получат 1,3 тысячи семей.Постановление кабинета министров Чувашской Республики с новыми мерами поддержки подписал глава региона Олег Николаев.

https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)