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Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.12.2024
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01:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/chichvarkin-1991119180.html
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.12.2024
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах
Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:54:00+03:00
2024-12-25T01:54:00+03:00
россия
москва
евгений чичваркин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Чичваркину* 24 декабря назначено административное наказание в виде административного штрафа", - рассказал собеседник агентства. В инстанции не уточнили сумму наложенного взыскания, нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган) влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Год назад суд уже оштрафовал его по данной статье на 30 тысяч рублей. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241220/inoagent-1990485059.html
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россия, москва, евгений чичваркин
Россия, Москва, Евгений Чичваркин
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах

Суд вновь оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

© AP Photo / Tim IrelandЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Чичваркину* 24 декабря назначено административное наказание в виде административного штрафа", - рассказал собеседник агентства.
Татьяна Фельгенгауэр* - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Суд заочно арестовал признанную иноагентом журналистку Фельгенгауэр*
20 декабря, 17:42
В инстанции не уточнили сумму наложенного взыскания, нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган) влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Год назад суд уже оштрафовал его по данной статье на 30 тысяч рублей.
Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Вчера, 05:47
 
РоссияМоскваЕвгений Чичваркин
 
 
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