https://ria.ru/20241225/chichvarkin-1991119180.html
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.12.2024
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах
Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:54:00+03:00
2024-12-25T01:54:00+03:00
2024-12-25T01:54:00+03:00
россия
москва
евгений чичваркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/14/1531801427_0:251:4803:2953_1920x0_80_0_0_0c1dad698af7840fa826de30f21ebf39.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Чичваркину* 24 декабря назначено административное наказание в виде административного штрафа", - рассказал собеседник агентства. В инстанции не уточнили сумму наложенного взыскания, нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган) влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Год назад суд уже оштрафовал его по данной статье на 30 тысяч рублей. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241220/inoagent-1990485059.html
https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/14/1531801427_267:0:4536:3202_1920x0_80_0_0_4c08516c83b9fb06e26e9ce424f5941d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, евгений чичваркин
Россия, Москва, Евгений Чичваркин
Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах
Суд вновь оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах