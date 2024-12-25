https://ria.ru/20241225/chichvarkin-1991119180.html

Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.12.2024

Суд оштрафовал Чичваркина* за нарушение закона об иноагентах

Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T01:54:00+03:00

2024-12-25T01:54:00+03:00

2024-12-25T01:54:00+03:00

россия

москва

евгений чичваркин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Чичваркину* 24 декабря назначено административное наказание в виде административного штрафа", - рассказал собеседник агентства. В инстанции не уточнили сумму наложенного взыскания, нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган) влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Год назад суд уже оштрафовал его по данной статье на 30 тысяч рублей. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241220/inoagent-1990485059.html

https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html

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россия, москва, евгений чичваркин