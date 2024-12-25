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Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России - РИА Новости, 25.12.2024
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09:09 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/chernyshenko-1991138467.html
Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России
Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России - РИА Новости, 25.12.2024
Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России
Порядка 950 новых отелей на 26 тысяч номеров открыто в России в 2024 году, примерно 40% из них заработали на курортах Краснодарского края, сообщил в интервью... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:09:00+03:00
2024-12-25T09:09:00+03:00
россия
краснодарский край
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 950 новых отелей на 26 тысяч номеров открыто в России в 2024 году, примерно 40% из них заработали на курортах Краснодарского края, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Что касается отелей, то более 40% введенных в эксплуатацию отелей приходятся как раз на курорты Краснодарского края. Всего в этом году 26 тысяч гостиничных номеров введено в эксплуатацию, из которых примерно 23 тысячи квалифицированы и внесены в реестр. И это порядка 950 новых отелей", - сказал Чернышенко. Он отметил, что 282 проекта на общую сумму почти 1 миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования. По словам вице-премьера, эти проекты в перспективе обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров. "Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей", - подчеркнул Чернышенко. Зампредседателя правительства РФ напомнил еще об одной из эффективных и быстрых мер, на которую в этом году было направлено 17 миллиардов рублей – это поддержка строительства модульных быстровозводимых отелей в регионах. "Совсем скоро мы объявим о продолжении программы... и вместе с Минэкономразвития откроем новую программу отбора таких проектов по модульным отелям в регионах", - указал Чернышенко.
https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html
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россия, краснодарский край, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России

Чернышенко: порядка 950 новых отелей открыли в России в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 950 новых отелей на 26 тысяч номеров открыто в России в 2024 году, примерно 40% из них заработали на курортах Краснодарского края, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Что касается отелей, то более 40% введенных в эксплуатацию отелей приходятся как раз на курорты Краснодарского края. Всего в этом году 26 тысяч гостиничных номеров введено в эксплуатацию, из которых примерно 23 тысячи квалифицированы и внесены в реестр. И это порядка 950 новых отелей", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что 282 проекта на общую сумму почти 1 миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования. По словам вице-премьера, эти проекты в перспективе обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров. "Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей", - подчеркнул Чернышенко.
Зампредседателя правительства РФ напомнил еще об одной из эффективных и быстрых мер, на которую в этом году было направлено 17 миллиардов рублей – это поддержка строительства модульных быстровозводимых отелей в регионах. "Совсем скоро мы объявим о продолжении программы... и вместе с Минэкономразвития откроем новую программу отбора таких проектов по модульным отелям в регионах", - указал Чернышенко.
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