Чернышенко рассказал об открытии новых отелей в России
Чернышенко: порядка 950 новых отелей открыли в России в 2024 году
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 950 новых отелей на 26 тысяч номеров открыто в России в 2024 году, примерно 40% из них заработали на курортах Краснодарского края, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Что касается отелей, то более 40% введенных в эксплуатацию отелей приходятся как раз на курорты Краснодарского края. Всего в этом году 26 тысяч гостиничных номеров введено в эксплуатацию, из которых примерно 23 тысячи квалифицированы и внесены в реестр. И это порядка 950 новых отелей", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что 282 проекта на общую сумму почти 1 миллиард рублей сейчас реализуются в рамках льготного субсидирования. По словам вице-премьера, эти проекты в перспективе обеспечат порядка 28 тысяч гостиничных номеров. "Нужно добавить, что обязательным условием при осуществлении отбора для участия в конкурсе на субсидирование процентной ставки будет обязательное наличие не менее 5% номеров, которые будут специально для многодетных семей", - подчеркнул Чернышенко.
Зампредседателя правительства РФ напомнил еще об одной из эффективных и быстрых мер, на которую в этом году было направлено 17 миллиардов рублей – это поддержка строительства модульных быстровозводимых отелей в регионах. "Совсем скоро мы объявим о продолжении программы... и вместе с Минэкономразвития откроем новую программу отбора таких проектов по модульным отелям в регионах", - указал Чернышенко.