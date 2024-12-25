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Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО - РИА Новости, 25.12.2024
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16:37 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/bilayn-1991279976.html
Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО
Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО - РИА Новости, 25.12.2024
Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО
Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:37:00+03:00
2024-12-25T16:37:00+03:00
россия
билайн
искусственный интеллект (ии)
нейросети
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data &amp; AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами на придомовых территориях; решение было дополнено новой ИИ-моделью (18+), которая позволяет определять государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств, останавливающихся рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В этом году билайн Big Data &amp; AI представил решение на базе компьютерного зрения для мониторинга состояния контейнерных площадок для твердых коммунальных и бытовых отходов, а также контроля вывоза мусора. ПО (программное обеспечение) билайна осуществляет аналитику видеозаписей и предоставляет результат обработки видеопотоков клиенту. Решение уже было успешно внедрено в нескольких городах России, говорится в сообщении.Видеоаналитика позволила улучшить контроль состояния площадок, однако проблема несанкционированного вывоза крупногабаритного мусора все еще осталась. Для решения этой задачи команда билайна разработала новую модель, которая в режиме реального времени отслеживает нахождение автомобилей рядом с площадками. Если автомобиль задержался на обслуживаемом объекте дольше 15 секунд, модель фиксирует это событие. Также нейросеть определяет тип транспортного средства: мусоровоз, легковой или грузовой автомобиль, — и его регистрационный номер. Все эти данные появляются в личном кабинете пользователя."‎Выброс крупногабаритного мусора на придомовой территории — это актуальная проблема для многих городов. Для ее решения, как правило, требуется привлечение дополнительных ресурсов со стороны администрации или оператора, ответственного за обслуживание площадки. Теперь у нас есть модель, которая по результатам тестирования может с точностью до 95% определять транспортное средство и его номер даже в темное время суток. Для достижения этого результата нам потребовалось обучить нейросеть на 5 миллионах изображений", - отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводит пресс-служба.Изменения коснулись и личного кабинета пользователя решения. Теперь стала доступна сортировка событий по изменению статуса: "чисто-грязно" и "грязно-чисто". Обновление позволит получить детальную информацию о состоянии площадки, например, когда приехал мусоровоз. Кроме того, взаимосвязь двух событий: смена статуса с "чисто" на "грязно" и фиксация остановки машины рядом, — может сигнализировать о несанкционированном вывозе крупногабаритного мусора. Модель для отслеживания статуса также изменилась, теперь отчет о состоянии объекта появляется в личном кабинете каждые пять минут. Ранее этот интервал составлял 30 минут.Сейчас билайн Big Data &amp; AI продолжает работу над совершенствованием решений для повышения уровня комфорта жизни в городах, заключили в пресс-службе.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Erid: F7NfYUJCUneP5VYHSBRK
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, билайн, искусственный интеллект (ии), нейросети
Россия, Билайн, Искусственный интеллект (ИИ), нейросети

Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Билайн
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами на придомовых территориях; решение было дополнено новой ИИ-моделью (18+), которая позволяет определять государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств, останавливающихся рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
В этом году билайн Big Data & AI представил решение на базе компьютерного зрения для мониторинга состояния контейнерных площадок для твердых коммунальных и бытовых отходов, а также контроля вывоза мусора. ПО (программное обеспечение) билайна осуществляет аналитику видеозаписей и предоставляет результат обработки видеопотоков клиенту. Решение уже было успешно внедрено в нескольких городах России, говорится в сообщении.
Видеоаналитика позволила улучшить контроль состояния площадок, однако проблема несанкционированного вывоза крупногабаритного мусора все еще осталась. Для решения этой задачи команда билайна разработала новую модель, которая в режиме реального времени отслеживает нахождение автомобилей рядом с площадками. Если автомобиль задержался на обслуживаемом объекте дольше 15 секунд, модель фиксирует это событие. Также нейросеть определяет тип транспортного средства: мусоровоз, легковой или грузовой автомобиль, — и его регистрационный номер. Все эти данные появляются в личном кабинете пользователя.
"‎Выброс крупногабаритного мусора на придомовой территории — это актуальная проблема для многих городов. Для ее решения, как правило, требуется привлечение дополнительных ресурсов со стороны администрации или оператора, ответственного за обслуживание площадки. Теперь у нас есть модель, которая по результатам тестирования может с точностью до 95% определять транспортное средство и его номер даже в темное время суток. Для достижения этого результата нам потребовалось обучить нейросеть на 5 миллионах изображений", - отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводит пресс-служба.
Изменения коснулись и личного кабинета пользователя решения. Теперь стала доступна сортировка событий по изменению статуса: "чисто-грязно" и "грязно-чисто". Обновление позволит получить детальную информацию о состоянии площадки, например, когда приехал мусоровоз. Кроме того, взаимосвязь двух событий: смена статуса с "чисто" на "грязно" и фиксация остановки машины рядом, — может сигнализировать о несанкционированном вывозе крупногабаритного мусора. Модель для отслеживания статуса также изменилась, теперь отчет о состоянии объекта появляется в личном кабинете каждые пять минут. Ранее этот интервал составлял 30 минут.
Сейчас билайн Big Data & AI продолжает работу над совершенствованием решений для повышения уровня комфорта жизни в городах, заключили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", Erid: F7NfYUJCUneP5VYHSBRK
 
РоссияБилайнИскусственный интеллект (ИИ)нейросети
 
 
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