https://ria.ru/20241225/bilayn-1991279976.html

Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО

Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО - РИА Новости, 25.12.2024

Билайн Big Data & AI обновил нейросеть для мониторинга обращения с ТКО

Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:37:00+03:00

2024-12-25T16:37:00+03:00

2024-12-25T16:37:00+03:00

россия

билайн

искусственный интеллект (ии)

нейросети

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами на придомовых территориях; решение было дополнено новой ИИ-моделью (18+), которая позволяет определять государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств, останавливающихся рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В этом году билайн Big Data & AI представил решение на базе компьютерного зрения для мониторинга состояния контейнерных площадок для твердых коммунальных и бытовых отходов, а также контроля вывоза мусора. ПО (программное обеспечение) билайна осуществляет аналитику видеозаписей и предоставляет результат обработки видеопотоков клиенту. Решение уже было успешно внедрено в нескольких городах России, говорится в сообщении.Видеоаналитика позволила улучшить контроль состояния площадок, однако проблема несанкционированного вывоза крупногабаритного мусора все еще осталась. Для решения этой задачи команда билайна разработала новую модель, которая в режиме реального времени отслеживает нахождение автомобилей рядом с площадками. Если автомобиль задержался на обслуживаемом объекте дольше 15 секунд, модель фиксирует это событие. Также нейросеть определяет тип транспортного средства: мусоровоз, легковой или грузовой автомобиль, — и его регистрационный номер. Все эти данные появляются в личном кабинете пользователя."‎Выброс крупногабаритного мусора на придомовой территории — это актуальная проблема для многих городов. Для ее решения, как правило, требуется привлечение дополнительных ресурсов со стороны администрации или оператора, ответственного за обслуживание площадки. Теперь у нас есть модель, которая по результатам тестирования может с точностью до 95% определять транспортное средство и его номер даже в темное время суток. Для достижения этого результата нам потребовалось обучить нейросеть на 5 миллионах изображений", - отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводит пресс-служба.Изменения коснулись и личного кабинета пользователя решения. Теперь стала доступна сортировка событий по изменению статуса: "чисто-грязно" и "грязно-чисто". Обновление позволит получить детальную информацию о состоянии площадки, например, когда приехал мусоровоз. Кроме того, взаимосвязь двух событий: смена статуса с "чисто" на "грязно" и фиксация остановки машины рядом, — может сигнализировать о несанкционированном вывозе крупногабаритного мусора. Модель для отслеживания статуса также изменилась, теперь отчет о состоянии объекта появляется в личном кабинете каждые пять минут. Ранее этот интервал составлял 30 минут.Сейчас билайн Big Data & AI продолжает работу над совершенствованием решений для повышения уровня комфорта жизни в городах, заключили в пресс-службе.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Erid: F7NfYUJCUneP5VYHSBRK

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, искусственный интеллект (ии), нейросети