https://ria.ru/20241225/bezopasnost-1991127236.html

Foreign Affairs рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

Foreign Affairs рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 25.12.2024

Foreign Affairs рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

США и европейские партнеры Украины имеют возможность предоставить стране гарантии военной поддержки и безопасности, схожие со статьей устава НАТО о коллективной РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T06:56:00+03:00

2024-12-25T06:56:00+03:00

2024-12-25T06:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. США и европейские партнеры Украины имеют возможность предоставить стране гарантии военной поддержки и безопасности, схожие со статьей устава НАТО о коллективной обороне, но без вступления Киева в альянс, пишет журнал Foreign Affairs. "Киев стремится к гарантиям безопасности в форме вступления в НАТО. Однако ни администрация (Джо – ред.) Байдена, ни приходящая администрация (Дональда – ред.) Трампа не хотят предлагать такой возможности как во время войны, так и сразу после", - пишет издание. Отмечается, что будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа придется учитывать позицию России, поскольку Москва долгое время остается против присоединения Украины к оборонному блоку. Кроме того, даже если бы Вашингтон и считал принятие Киева в альянс "жизнеспособной опцией", то это окажется "неуклюжим политическим инструментом" для завершения конфликта, так как потребует затяжного процесса одобрения со стороны всех членов НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. По оценке журнала, вместо расширения альянса, у США имеются "более эффективные пути" предоставления Украине гарантий безопасности для будущих мирных переговоров по завершению конфликта. В частности, Вашингтон и Киев могут заключить двусторонний договор о взаимной безопасности, который действует между США и Южной Кореей. По нему американские власти обязуются предоставить Сеулу поддержку в случае внешнего нападения. Также Штаты могут пойти по пути соглашения с Израилем, которое предусматривает "корректирующие действия" со стороны Вашингтона при нападении на его союзника на Ближнем Востоке. "Эти подходы, которые способствовали созданию продолжительных периодов относительной стабильности и мира, могли бы стать моделями того, что может быть предложено Украине на будущих переговорах", - указывает Foreign Affairs. Еще одним возможным сценарием может стать вступление Киева в ЕС. Статья "Договора о Евросоюзе" содержит положение о взаимопомощи, согласно которой если "государство становится жертвой вооруженной агрессии на свою территорию, то другие страны-члены обязаны оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами". Одновременно с гарантиями безопасности, Украина может получить от своих западных союзников дополнительную военную поддержку. "Союзники должны позволить Украине принять "модель дикобраза" в обороне через сотрудничество в области безопасности. Это позволит помогать Украине в разработке сил, оптимизированных для защиты территории, контролируемой Киевом, когда боевые действия закончатся, а не предоставление обучения, направленного на улучшение способности вернуть территории, удерживаемые Россией", - сообщает издание. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТОи провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20241216/ukraina-1989416576.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, нато, евросоюз, вооруженные силы украины