https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991158760.html

В Ингушетии упал беспилотник

В Ингушетии упал беспилотник - РИА Новости, 25.12.2024

В Ингушетии упал беспилотник

В городе Малгобек в Ингушетии упал беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024

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специальная военная операция на украине

малгобек

происшествия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 25 дек — РИА Новости. В городе Малгобек в Ингушетии упал беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале."Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии", — написал он.Глава республики также попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, обстановка под контролем.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России, в том числе и в значительно удаленных от украинской границы регионах. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.По данным Минобороны, только за минувшую ночь над территорией России сбили 59 дронов: 26 — над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, а один — над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

малгобек

республика ингушетия

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малгобек, происшествия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов