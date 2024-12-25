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В Ингушетии упал беспилотник - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 25.12.2024 (обновлено: 13:13 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991158760.html
В Ингушетии упал беспилотник
В Ингушетии упал беспилотник - РИА Новости, 25.12.2024
В Ингушетии упал беспилотник
В городе Малгобек в Ингушетии упал беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:17:00+03:00
2024-12-25T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
малгобек
происшествия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 25 дек — РИА Новости. В городе Малгобек в Ингушетии упал беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале."Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии", — написал он.Глава республики также попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, обстановка под контролем.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России, в том числе и в значительно удаленных от украинской границы регионах. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.По данным Минобороны, только за минувшую ночь над территорией России сбили 59 дронов: 26 — над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, а один — над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
малгобек
республика ингушетия
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малгобек, происшествия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Специальная военная операция на Украине, Малгобек, Происшествия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии упал беспилотник

Глава Ингушетии Калиматов: на территории Малгобека упал беспилотник

© Кадр видео из соцсетейОбломки беспилотника, упавшего на территории города Малгобек в Ингушетии
Обломки беспилотника, упавшего на территории города Малгобек в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Обломки беспилотника, упавшего на территории города Малгобек в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 25 дек — РИА Новости. В городе Малгобек в Ингушетии упал беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
«
"Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии", — написал он.
Глава республики также попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, обстановка под контролем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России, в том числе и в значительно удаленных от украинской границы регионах. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
По данным Минобороны, только за минувшую ночь над территорией России сбили 59 дронов: 26 — над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, а один — над акваторией Азовского моря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМалгобекПроисшествияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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