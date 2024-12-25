https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991123662.html
БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.12.2024
БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
Два оператора БПЛА на ореховском направлении уничтожили танк ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:08:00+03:00
2024-12-25T05:08:00+03:00
2024-12-25T05:08:00+03:00
технологии
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 дек ‐ РИА Новости. Два оператора БПЛА на ореховском направлении уничтожили танк ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Пилоты Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка сумели добиться результата, координируя друг друга и работая в команде. "Первый квадрокоптер, сбросив на защитную решетку на крыше танка гранату Ф-1, проделал в ней отверстие, куда оператор второго квадрокоптера забросил в открытый люк танка зажигательный боеприпас. От взрыва сдетонировал боекомплект танка, и у него оторвало башню", - говорится в сообщении МО РФ. Как рассказал оператор ударного дрона с позывным "Оберег", о тактике обхода антидроновой защиты танка противника он заранее договорился со своим напарником. "Со вторым оператором договорились, что пробиваем дырку сверху "мангальницы", и я закидываю туда уже этот (боеприпас - ред.)", - отметил "Оберег". В Минобороны РФ уточнили, что обнаружить брошенный исправный танк ВСУ удалось после запуска двух ударных квадрокоптеров с прикрепленными к сбросам боеприпасами, их операторы, преодолев линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Вербовое, заметили машину противника. Практика парной работы ударных дронов на ореховском направлении ведется в круглосуточном режиме благодаря установленной на аппаратах тепловизионной аппаратуре. Как подчеркнули в ведомстве, координированная работа нескольких пилотов позволяет достигать "более эффективного результата". Только на данном участке СВО, по данным Минобороны РФ, подразделения БПЛА ставропольских десантников уничтожили не одну сотню украинских боевиков и их технику.
https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html
https://ria.ru/20241224/zapad-1990976337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
Два оператора БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 дек ‐ РИА Новости. Два оператора БПЛА на ореховском направлении уничтожили танк ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Пилоты Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка сумели добиться результата, координируя друг друга и работая в команде.
"Первый квадрокоптер, сбросив на защитную решетку на крыше танка гранату Ф-1, проделал в ней отверстие, куда оператор второго квадрокоптера забросил в открытый люк танка зажигательный боеприпас. От взрыва сдетонировал боекомплект танка, и у него оторвало башню", - говорится в сообщении МО РФ
.
Как рассказал оператор ударного дрона с позывным "Оберег", о тактике обхода антидроновой защиты танка противника он заранее договорился со своим напарником.
"Со вторым оператором договорились, что пробиваем дырку сверху "мангальницы", и я закидываю туда уже этот (боеприпас - ред.)", - отметил "Оберег".
В Минобороны РФ уточнили, что обнаружить брошенный исправный танк ВСУ
удалось после запуска двух ударных квадрокоптеров с прикрепленными к сбросам боеприпасами, их операторы, преодолев линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Вербовое, заметили машину противника.
Практика парной работы ударных дронов на ореховском направлении ведется в круглосуточном режиме благодаря установленной на аппаратах тепловизионной аппаратуре. Как подчеркнули в ведомстве, координированная работа нескольких пилотов позволяет достигать "более эффективного результата".
Только на данном участке СВО, по данным Минобороны РФ, подразделения БПЛА ставропольских десантников уничтожили не одну сотню украинских боевиков и их технику.