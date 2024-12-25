https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991123662.html

БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 25.12.2024

БПЛА уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении

Два оператора БПЛА на ореховском направлении уничтожили танк ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:08:00+03:00

2024-12-25T05:08:00+03:00

2024-12-25T05:08:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 дек ‐ РИА Новости. Два оператора БПЛА на ореховском направлении уничтожили танк ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Пилоты Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка сумели добиться результата, координируя друг друга и работая в команде. "Первый квадрокоптер, сбросив на защитную решетку на крыше танка гранату Ф-1, проделал в ней отверстие, куда оператор второго квадрокоптера забросил в открытый люк танка зажигательный боеприпас. От взрыва сдетонировал боекомплект танка, и у него оторвало башню", - говорится в сообщении МО РФ. Как рассказал оператор ударного дрона с позывным "Оберег", о тактике обхода антидроновой защиты танка противника он заранее договорился со своим напарником. "Со вторым оператором договорились, что пробиваем дырку сверху "мангальницы", и я закидываю туда уже этот (боеприпас - ред.)", - отметил "Оберег". В Минобороны РФ уточнили, что обнаружить брошенный исправный танк ВСУ удалось после запуска двух ударных квадрокоптеров с прикрепленными к сбросам боеприпасами, их операторы, преодолев линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Вербовое, заметили машину противника. Практика парной работы ударных дронов на ореховском направлении ведется в круглосуточном режиме благодаря установленной на аппаратах тепловизионной аппаратуре. Как подчеркнули в ведомстве, координированная работа нескольких пилотов позволяет достигать "более эффективного результата". Только на данном участке СВО, по данным Минобороны РФ, подразделения БПЛА ставропольских десантников уничтожили не одну сотню украинских боевиков и их технику.

https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989818460.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины