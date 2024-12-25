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Билайн получил награду за вклад в развитие инклюзивной повестки в России
Билайн получил награду за вклад в развитие инклюзивной повестки в России - РИА Новости, 25.12.2024
Билайн получил награду за вклад в развитие инклюзивной повестки в России
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) получило награду Всероссийского отбора инклюзивных практик "Открыто для всех", организованного Агентством стратегических... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:33:00+03:00
2024-12-25T12:33:00+03:00
2024-12-25T12:33:00+03:00
билайн
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технологии
общество
россия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) получило награду Всероссийского отбора инклюзивных практик "Открыто для всех", организованного Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба оператора.Билайн был признан одной из трех компаний, внесших наибольший вклад в развитие инклюзивной повестки в России. Церемония награждения состоялась 23 декабря.Билайн на протяжении многих лет системно развивает практики инклюзивного сервиса, разработки продуктов и услуг, соответствующих принципам доступности и универсального дизайна, а также инклюзивные практики в вопросах трудоустройства. Компания стремится не только внедрять передовые технологические решения, но и способствует созданию новых стандартов восприятия повестки в обществе через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании, поддержку перспективных стартапов.Основные проекты компании сосредоточены на платформе билайн.инклюзия и закреплены в добровольных обязательствах Национального Инклюзивного договора. Основными фокусами внимания компании являются следующие направления:Адаптация сервисов для людей с инвалидностью – как на уровне цифровой доступности, так и с точки зрения доступности понятийного аппарата. Компания регулярно проводит аудит своих цифровых витрин, а также внедрила в коммуникации с клиентами принцип "Ясный язык", предполагающий объяснение ключевых понятий простым языком, понятным всем: людям разных возрастов, с разными ментальными особенностями, с разным уровнем знания русского языка.Разработка платформенных решений, позволяющих людям с инвалидностью освоить целый спектр помогающих цифровых технологий, существующих в смартфонах и компьютерах. Так, в 2023 году была разработана платформа для незрячих детей и детей с особенности моторики, цель которых – дать пошаговый план освоения технологий, замещающих зрение и помогающих ориентироваться в пространстве, использовать компьютер, пользоваться приложениями, учиться и так далее. Материалами курсов воспользовались более 100 тысяч пользователей, а Институт коррекционной педагогики при министерстве просвещения РФ опубликовал заключение о целесообразности изучения курсов платформы в составе программы коррекционных школ.В 2025 году компания запустит новую платформу, которая будет ориентирована на взрослых пользователей с приобретенной инвалидностью.Поддержка стартапов и технологических команд, которые занимаются разработкой ассистивных решений. Компания сотрудничала с такими проектами как Моторика, AutismCare ("Уход за аутистами") и другое, помогая им не только выйти на российский рынок, но и представлять страну на международных площадках.Инклюзивное трудоустройство: в компании также активно развивается внутренняя экспертиза в области развития инклюзивных команд. Сотрудники билайна работают в гибридном, а зачастую и полностью удаленном формате, что делает большое количество вакансий компании привлекательными для соискателей с инвалидностью. В билайне разработаны и внедрены курсы для центра поддержки клиентов и сотрудников розничных магазинов, которые помогают настроить лучший сервис для клиентов с особыми потребностями – курсы разработаны с участием экспертов инклюзивного проекта "Эверленд", имеющими разные особенности здоровья.Такой комплексный и системный подход позволяет не только делать собственные проекты, но и развивать успешные партнерства, призванные создать общество равных возможностей, где граждане, НКО, бизнес и государство объединяют усилия во имя лучшего будущего."Мы хотим, чтобы цифровые технологии становились ежедневным помощником для миллионов людей. Работая в направлении инклюзии, мы усиливаем наше видение и экспертизу компетенциями наших партнеров, и это позволяет нам видеть проблемы, открыто их обсуждать и искать совместные решения. Конкурс "Открыто для всех" - одна из площадок, где такой диалог выстроен максимально эффективно, и мы очень гордимся столь высоким признанием наших усилий", - сказала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5VRnrzb2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии, общество, россия
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Общество, Россия
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) получило награду Всероссийского отбора инклюзивных практик "Открыто для всех", организованного Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба оператора.
Билайн был признан одной из трех компаний, внесших наибольший вклад в развитие инклюзивной повестки в России. Церемония награждения состоялась 23 декабря.
Билайн на протяжении многих лет системно развивает практики инклюзивного сервиса, разработки продуктов и услуг, соответствующих принципам доступности и универсального дизайна, а также инклюзивные практики в вопросах трудоустройства. Компания стремится не только внедрять передовые технологические решения, но и способствует созданию новых стандартов восприятия повестки в обществе через доверительное взаимодействие с инклюзивным сообществом, мероприятия и коммуникационные кампании, поддержку перспективных стартапов.
Основные проекты компании сосредоточены на платформе билайн.инклюзия
и закреплены в добровольных обязательствах Национального Инклюзивного договора
. Основными фокусами внимания компании являются следующие направления:
Адаптация сервисов для людей с инвалидностью – как на уровне цифровой доступности, так и с точки зрения доступности понятийного аппарата. Компания регулярно проводит аудит своих цифровых витрин, а также внедрила в коммуникации с клиентами принцип "Ясный язык"
, предполагающий объяснение ключевых понятий простым языком, понятным всем: людям разных возрастов, с разными ментальными особенностями, с разным уровнем знания русского языка.
Разработка платформенных решений, позволяющих людям с инвалидностью освоить целый спектр помогающих цифровых технологий, существующих в смартфонах и компьютерах. Так, в 2023 году была разработана платформа для незрячих детей и детей с особенности моторики, цель которых – дать пошаговый план освоения технологий, замещающих зрение и помогающих ориентироваться в пространстве, использовать компьютер, пользоваться приложениями, учиться и так далее. Материалами курсов воспользовались более 100 тысяч пользователей, а Институт коррекционной педагогики при министерстве просвещения РФ опубликовал заключение о целесообразности изучения курсов платформы в составе программы коррекционных школ.
В 2025 году компания запустит новую платформу, которая будет ориентирована на взрослых пользователей с приобретенной инвалидностью.
Поддержка стартапов и технологических команд, которые занимаются разработкой ассистивных решений. Компания сотрудничала с такими проектами как Моторика, AutismCare ("Уход за аутистами") и другое, помогая им не только выйти на российский рынок, но и представлять страну на международных площадках.
Инклюзивное трудоустройство: в компании также активно развивается внутренняя экспертиза в области развития инклюзивных команд. Сотрудники билайна работают в гибридном, а зачастую и полностью удаленном формате, что делает большое количество вакансий компании привлекательными для соискателей с инвалидностью. В билайне разработаны и внедрены курсы для центра поддержки клиентов и сотрудников розничных магазинов, которые помогают настроить лучший сервис для клиентов с особыми потребностями – курсы разработаны с участием экспертов инклюзивного проекта "Эверленд", имеющими разные особенности здоровья.
Такой комплексный и системный подход позволяет не только делать собственные проекты, но и развивать успешные партнерства, призванные создать общество равных возможностей, где граждане, НКО, бизнес и государство объединяют усилия во имя лучшего будущего.
"Мы хотим, чтобы цифровые технологии становились ежедневным помощником для миллионов людей. Работая в направлении инклюзии, мы усиливаем наше видение и экспертизу компетенциями наших партнеров, и это позволяет нам видеть проблемы, открыто их обсуждать и искать совместные решения. Конкурс "Открыто для всех" - одна из площадок, где такой диалог выстроен максимально эффективно, и мы очень гордимся столь высоким признанием наших усилий", - сказала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5VRnrzb2.