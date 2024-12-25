https://ria.ru/20241225/azimut-1991118761.html

СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T01:46:00+03:00

2024-12-25T01:46:00+03:00

2024-12-25T10:46:00+03:00

анталья (провинция)

турция

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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СТАМБУЛ, 25 дек — РИА Новости. Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту Антальи, подали иск против пилотов, обвиняя тех в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Как утверждает телеканал, якобы за полтора месяца до аварии в Анталье самолету "угрожал пожар", а после этого при посадке с ним произошло ЧП, но борт продолжил полеты. Когда именно и где самолет попал в данные ситуации, канал не уточняет. "Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера "Азимута" подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар", — сообщает канал. По его данным, пассажиры якобы выяснили, что срок действия страхового полиса данного самолета истекал через "семь-восемь дней" и не был продлен на момент аварии. Кроме того, как утверждается, "Азимут" переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за десять миллионов евро — "треть стоимости". Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании лайнера и безопасности на борту.Истцы ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, гласящую о том, что капитан воздушного судна несет первоочередную ответственность за управление воздушным судном таким образом, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества, и имеет право принимать необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента и наказания подозреваемых.Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.В авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с ЧП прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Позднее сама авиакомпания сообщила, что получила пять предписаний по итогам проверки Ространснадзора, они будут устранены до 28 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129600.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

анталья (провинция)

турция

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анталья (провинция), турция, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), sukhoi superjet 100 (ssj100)