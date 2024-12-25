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СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье - РИА Новости, 25.12.2024
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01:46 25.12.2024 (обновлено: 10:46 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/azimut-1991118761.html
СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье
СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье
Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:46:00+03:00
2024-12-25T10:46:00+03:00
анталья (провинция)
турция
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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СТАМБУЛ, 25 дек — РИА Новости. Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту Антальи, подали иск против пилотов, обвиняя тех в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Как утверждает телеканал, якобы за полтора месяца до аварии в Анталье самолету "угрожал пожар", а после этого при посадке с ним произошло ЧП, но борт продолжил полеты. Когда именно и где самолет попал в данные ситуации, канал не уточняет. "Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера "Азимута" подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар", — сообщает канал. По его данным, пассажиры якобы выяснили, что срок действия страхового полиса данного самолета истекал через "семь-восемь дней" и не был продлен на момент аварии. Кроме того, как утверждается, "Азимут" переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за десять миллионов евро — "треть стоимости". Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании лайнера и безопасности на борту.Истцы ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, гласящую о том, что капитан воздушного судна несет первоочередную ответственность за управление воздушным судном таким образом, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества, и имеет право принимать необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента и наказания подозреваемых.Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.В авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с ЧП прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Позднее сама авиакомпания сообщила, что получила пять предписаний по итогам проверки Ространснадзора, они будут устранены до 28 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241128/spasitel-1986129600.html
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
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анталья (провинция), турция, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Анталья (провинция), Турция, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

Oda TV: шесть пассажиров "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

© Getty Images / Anadolu/Orhan CicekСамолет авиакомпании "Азимут" в Анталье после возгорания
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после возгорания - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Orhan Cicek
Самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье после возгорания. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 дек — РИА Новости. Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту Антальи, подали иск против пилотов, обвиняя тех в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании.
Как утверждает телеканал, якобы за полтора месяца до аварии в Анталье самолету "угрожал пожар", а после этого при посадке с ним произошло ЧП, но борт продолжил полеты. Когда именно и где самолет попал в данные ситуации, канал не уточняет.
Ликвидация возгорания в самолете Superjet в Анталье - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на "Азимут"
28 ноября, 04:49
"Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера "Азимута" подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар", — сообщает канал.
По его данным, пассажиры якобы выяснили, что срок действия страхового полиса данного самолета истекал через "семь-восемь дней" и не был продлен на момент аварии. Кроме того, как утверждается, "Азимут" переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за десять миллионов евро — "треть стоимости".
Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании лайнера и безопасности на борту.
Истцы ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, гласящую о том, что капитан воздушного судна несет первоочередную ответственность за управление воздушным судном таким образом, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества, и имеет право принимать необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента и наказания подозреваемых.
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после ЧП. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
25 ноября, 05:52
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
В авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с ЧП прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Позднее сама авиакомпания сообщила, что получила пять предписаний по итогам проверки Ространснадзора, они будут устранены до 28 февраля 2025 года.
Самолет Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
25 ноября, 12:33
 
Анталья (провинция)ТурцияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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