СМИ: пассажиры "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье
Oda TV: шесть пассажиров "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье
© Getty Images / Anadolu/Orhan CicekСамолет авиакомпании "Азимут" в Анталье после возгорания
© Getty Images / Anadolu/Orhan Cicek
Самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье после возгорания. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 дек — РИА Новости. Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", загоревшегося после посадки в аэропорту Антальи, подали иск против пилотов, обвиняя тех в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании.
Как утверждает телеканал, якобы за полтора месяца до аварии в Анталье самолету "угрожал пожар", а после этого при посадке с ним произошло ЧП, но борт продолжил полеты. Когда именно и где самолет попал в данные ситуации, канал не уточняет.
"Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера "Азимута" подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар", — сообщает канал.
По его данным, пассажиры якобы выяснили, что срок действия страхового полиса данного самолета истекал через "семь-восемь дней" и не был продлен на момент аварии. Кроме того, как утверждается, "Азимут" переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за десять миллионов евро — "треть стоимости".
Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании лайнера и безопасности на борту.
Истцы ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, гласящую о том, что капитан воздушного судна несет первоочередную ответственность за управление воздушным судном таким образом, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества, и имеет право принимать необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента и наказания подозреваемых.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
В авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с ЧП прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Позднее сама авиакомпания сообщила, что получила пять предписаний по итогам проверки Ространснадзора, они будут устранены до 28 февраля 2025 года.