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В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау

В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау

Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:23:00+03:00

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актау

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте."В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане. 2024-12-25T11:23 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео