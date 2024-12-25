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В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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11:23 25.12.2024 (обновлено: 12:36 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991183567.html
В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау
В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау
Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:23:00+03:00
2024-12-25T12:36:00+03:00
актау
казахстан
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте."В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
актау
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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане
Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане.
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актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео
Актау, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
2024-12-25T11:23
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В Казахстане возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Актау

Уголовное дело возбудили после авиакатастрофы близ казахстанского Актау

© SputnikМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Sputnik
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы близ казахстанского Актау, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
"В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
 
АктауКазахстанКрушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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