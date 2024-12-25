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Испытание льдами. История освоения Северного морского пути - РИА Новости, 25.12.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
17:00 25.12.2024 (обновлено: 17:15 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/arktika-1991279722.html
Испытание льдами. История освоения Северного морского пути
Испытание льдами. История освоения Северного морского пути - РИА Новости, 25.12.2024
Испытание льдами. История освоения Северного морского пути
Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.
2024-12-25T17:00:00+03:00
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история русского флота
арктика
арктика (ледокол)
ленин (ледокол)
витус беринг
берингов пролив
петр i
северный ледовитый океан
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Испытание льдами. История освоения Северного морского пути
Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.
audio/mpeg
Испытание льдами. История освоения Северного морского пути
Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.В экспедиции по водам Северного Ледовитого океана на деревянных кочах плавали казак Семён Дежнёв и купец Федот Попов. Ещё до того, как среди льдов прошёл первый в мире арктический ледокол "Ермак", в опасные путешествия по северным морям отправлялись и на пароходах. Сегодня по Северному морскому пути в Сибирь и на восток регулярно проходят целые караваны грузовых кораблей во главе с атомными ледоколами — младшими братьями первых в мире атомоходов "Ленин" и "Арктика".Эксперты эпизода: _____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка_____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VYLMovE
арктика
берингов пролив
северный ледовитый океан
чукотское море
баренцево море
белое море
мурманск
архангельск
северный полюс
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арктика, арктика (ледокол), ленин (ледокол), витус беринг, берингов пролив, петр i, северный ледовитый океан, чукотское море, баренцево море, белое море, северный морской путь, анна иоанновна (императрица), мурманск, архангельск, северный полюс (дрейфующая станция), северный полюс, аудио
История русского флота, Арктика, Арктика (ледокол), Ленин (ледокол), Витус Беринг, Берингов пролив, Петр I, Северный Ледовитый океан, Чукотское море, Баренцево море, Белое море, Северный морской путь, Анна Иоанновна (императрица), Мурманск, Архангельск, Северный полюс (дрейфующая станция), Северный полюс

Испытание льдами. История освоения Северного морского пути

История русского флота
Испытание льдами. История освоения Северного морского пути
17:00
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Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
В экспедиции по водам Северного Ледовитого океана на деревянных кочах плавали казак Семён Дежнёв и купец Федот Попов. Ещё до того, как среди льдов прошёл первый в мире арктический ледокол "Ермак", в опасные путешествия по северным морям отправлялись и на пароходах. Сегодня по Северному морскому пути в Сибирь и на восток регулярно проходят целые караваны грузовых кораблей во главе с атомными ледоколами — младшими братьями первых в мире атомоходов "Ленин" и "Арктика".
Эксперты эпизода:
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VYLMovE
 
История русского флотаАрктикаАрктика (ледокол)Ленин (ледокол)Витус БерингБерингов проливПетр IСеверный Ледовитый океанЧукотское мореБаренцево мореБелое мореСеверный морской путьАнна Иоанновна (императрица)МурманскАрхангельскСеверный полюс (дрейфующая станция)Северный полюс
 
 
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