https://ria.ru/20241225/arktika-1991279722.html

Испытание льдами. История освоения Северного морского пути

Испытание льдами. История освоения Северного морского пути - РИА Новости, 25.12.2024

Испытание льдами. История освоения Северного морского пути

Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию.

2024-12-25T17:00:00+03:00

2024-12-25T17:00:00+03:00

2024-12-25T17:15:00+03:00

история русского флота

арктика

арктика (ледокол)

ленин (ледокол)

витус беринг

берингов пролив

петр i

северный ледовитый океан

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Испытание льдами. История освоения Северного морского пути Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию. audio/mpeg

Испытание льдами. История освоения Северного морского пути Зачем русские казаки ходили в арктические плавания, и что Беринг искал на Камчатке. Кто рискнул отправить в Северный Ледовитый океан китобойный пароход, и как на освоение Северного морского пути повлиял адмирал Макаров. Откуда на Чукотском море взялся "Летучий голландец", и когда для судоходства во льдах начали использовать атомную энергию. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.В экспедиции по водам Северного Ледовитого океана на деревянных кочах плавали казак Семён Дежнёв и купец Федот Попов. Ещё до того, как среди льдов прошёл первый в мире арктический ледокол "Ермак", в опасные путешествия по северным морям отправлялись и на пароходах. Сегодня по Северному морскому пути в Сибирь и на восток регулярно проходят целые караваны грузовых кораблей во главе с атомными ледоколами — младшими братьями первых в мире атомоходов "Ленин" и "Арктика".Эксперты эпизода: _____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка_____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VYLMovE

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