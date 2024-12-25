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В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома - РИА Новости, 25.12.2024
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21:42 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/arest-1991338274.html
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома - РИА Новости, 25.12.2024
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома
Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:42:00+03:00
2024-12-25T21:42:00+03:00
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Пожар произошел в понедельник вечером в Вышнем Волочке. Как сообщало управление МВД по региону, по подозрению в поджоге дома задержан ранее судимый 32-летний местный житель. По данным следственного управления СК, останки двух взрослых и ребенка обнаружили после ликвидации пожара, один человек скончался в больнице. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, среди которых малолетний, совершенное общеопасным способом). "Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, мужчина, испытывая неприязненные отношения к супруге, поджег ее дом.
https://ria.ru/20241225/podzhog-1991320916.html
россия
вышний волочек
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происшествия, россия, вышний волочек, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вышний Волочек, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома

СК: суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге дома в Тверской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Пожар произошел в понедельник вечером в Вышнем Волочке. Как сообщало управление МВД по региону, по подозрению в поджоге дома задержан ранее судимый 32-летний местный житель. По данным следственного управления СК, останки двух взрослых и ребенка обнаружили после ликвидации пожара, один человек скончался в больнице. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, среди которых малолетний, совершенное общеопасным способом).
"Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, мужчина, испытывая неприязненные отношения к супруге, поджег ее дом.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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ПроисшествияРоссияВышний ВолочекСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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