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В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома - РИА Новости, 25.12.2024
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома
Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:42:00+03:00
2024-12-25T21:42:00+03:00
2024-12-25T21:42:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Пожар произошел в понедельник вечером в Вышнем Волочке. Как сообщало управление МВД по региону, по подозрению в поджоге дома задержан ранее судимый 32-летний местный житель. По данным следственного управления СК, останки двух взрослых и ребенка обнаружили после ликвидации пожара, один человек скончался в больнице. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, среди которых малолетний, совершенное общеопасным способом). "Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, мужчина, испытывая неприязненные отношения к супруге, поджег ее дом.
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происшествия, россия, вышний волочек, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вышний Волочек, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома
СК: суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге дома в Тверской области