https://ria.ru/20241225/arest-1991338274.html

В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома

В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома - РИА Новости, 25.12.2024

В Тверской области арестовали подозреваемого в поджоге дома

Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T21:42:00+03:00

2024-12-25T21:42:00+03:00

2024-12-25T21:42:00+03:00

происшествия

россия

вышний волочек

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал подозреваемого в поджоге дома, пожар в котором привел к гибели четырех человек, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Пожар произошел в понедельник вечером в Вышнем Волочке. Как сообщало управление МВД по региону, по подозрению в поджоге дома задержан ранее судимый 32-летний местный житель. По данным следственного управления СК, останки двух взрослых и ребенка обнаружили после ликвидации пожара, один человек скончался в больнице. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, среди которых малолетний, совершенное общеопасным способом). "Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, мужчина, испытывая неприязненные отношения к супруге, поджег ее дом.

https://ria.ru/20241225/podzhog-1991320916.html

россия

вышний волочек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, вышний волочек, следственный комитет россии (ск рф)