https://ria.ru/20241225/arest-1991324362.html

Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали

Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали - РИА Новости, 25.12.2024

Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:28:00+03:00

2024-12-25T19:28:00+03:00

2024-12-25T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Основа Андрея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 1 месяц 04 суток", - рассказал собеседник агентства.Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.Сообщалось, что с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников. Ранее трое участников преступной схемы - женщина, забравшая у потерпевшей деньги, а также двое мужчин, получившие на свои карты деньги и переводившие их соучастникам, ранее были арестованы.По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Арестован также Артур Каменецкий, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Все трое фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html

https://ria.ru/20241215/moshenniki-1989288157.html

https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фигурант дела о мошенничестве с квартирой певицы Долиной в суде Суд арестовал ещё одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. 2024-12-25T19:28 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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