Рейтинг@Mail.ru
Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 25.12.2024 (обновлено: 19:52 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/arest-1991324362.html
Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали
Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали - РИА Новости, 25.12.2024
Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:28:00+03:00
2024-12-25T19:52:00+03:00
происшествия
москва
тольятти
россия
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991323740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_440a827e50a099bfec7a33d53a09bfa6.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Основа Андрея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 1 месяц 04 суток", - рассказал собеседник агентства.Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.Сообщалось, что с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников. Ранее трое участников преступной схемы - женщина, забравшая у потерпевшей деньги, а также двое мужчин, получившие на свои карты деньги и переводившие их соучастникам, ранее были арестованы.По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Арестован также Артур Каменецкий, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Все трое фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html
https://ria.ru/20241215/moshenniki-1989288157.html
https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html
москва
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фигурант дела о мошенничестве с квартирой певицы Долиной в суде
Суд арестовал ещё одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Долиной, сообщили РИА Новости в суде.
2024-12-25T19:28
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991323740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0c5bb60a4689b3beb681006c9edde48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тольятти, россия, лариса долина
Происшествия, Москва, Тольятти, Россия, Лариса Долина
Еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной арестовали

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего жителя Тольятти по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Основа Андрея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 1 месяц 04 суток", - рассказал собеседник агентства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
21 декабря, 09:17
Как ранее говорилось в Telegram-канале прокуратуры столицы, "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
Сообщалось, что с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманом уговорили пострадавшую перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, отчужденной по указанию мошенников. Ранее трое участников преступной схемы - женщина, забравшая у потерпевшей деньги, а также двое мужчин, получившие на свои карты деньги и переводившие их соучастникам, ранее были арестованы.
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС
15 декабря, 10:12
По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Арестован также Артур Каменецкий, который, по данным прокуратуры, привлек Дмитрия Леонтьева, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. Все трое фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг"
24 декабря, 04:27
 
ПроисшествияМоскваТольяттиРоссияЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала