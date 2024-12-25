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Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута - РИА Новости, 25.12.2024
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16:02 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/anapa-1991277253.html
Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута
Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута - РИА Новости, 25.12.2024
Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута
Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:02:00+03:00
2024-12-25T16:02:00+03:00
анапа
керченский пролив
россия
виктор данилов-данильян
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону. "Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы. По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок. Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html
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анапа, керченский пролив, россия, виктор данилов-данильян, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Керченский пролив, Россия, Виктор Данилов-Данильян, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута

Ученый Данилов-Данильян: пляжи Анапы вряд ли очистят от мазута к весне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону.
"Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы.
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22 декабря, 17:47
По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок.
Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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АнапаКерченский проливРоссияВиктор Данилов-ДанильянВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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