https://ria.ru/20241225/anapa-1991277253.html

Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута

Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута - РИА Новости, 25.12.2024

Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута

Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:02:00+03:00

2024-12-25T16:02:00+03:00

2024-12-25T16:02:00+03:00

анапа

керченский пролив

россия

виктор данилов-данильян

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону. "Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы. По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок. Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

https://ria.ru/20241224/anapa-1991025152.html

анапа

керченский пролив

россия

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анапа, керченский пролив, россия, виктор данилов-данильян, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия