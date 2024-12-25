https://ria.ru/20241225/alfa-lizing-1991209783.html

"Альфа-Лизинг" рассказал о рисках страхового ремонта б/у запчастями

"Альфа-Лизинг" рассказал о рисках страхового ремонта б/у запчастями - РИА Новости, 25.12.2024

"Альфа-Лизинг" рассказал о рисках страхового ремонта б/у запчастями

Страховой ремонт автомобилей подержанными запчастями может привести к ухудшению качества ремонта, росту числа ДТП, претензий со стороны автовладельцев, а также... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:35:00+03:00

2024-12-25T16:35:00+03:00

2024-12-25T16:35:00+03:00

россия

альфа-лизинг

осаго

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Страховой ремонт автомобилей подержанными запчастями может привести к ухудшению качества ремонта, росту числа ДТП, претензий со стороны автовладельцев, а также угонов авто "на разбор", сообщает пресс-служба ГК "Альфа-Лизинг".В начале ноября Российский союз автостраховщиков (РСА) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В нем предлагается в качестве решения проблем с дефицитом деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО использовать при проведении ремонта поврежденного транспортного средства бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий, деталей, узлов и агрегатов с наделением правительства РФ правом установления требований к таким комплектующим.Министерство финансов России в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества."Данная новация требует детальной проработки, так как последствия для автовладельцев могут быть очень серьезными. Например, высока вероятность роста аварий на дорогах из-за некачественного ремонта и изношенных запчастей, ухудшения технического состояния эксплуатируемых автомобилей. Не стоит забывать и о возможном росте угонов авто для разбора на запчасти", - сказал руководитель отдела развития дополнительных продуктов ООО "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко.Он добавил, что более актуальным решением может стать применение восстановленных деталей."В процессе их ремонта меняются не только сломанные элементы агрегатов, но и те, что имеют превышающий нормативы износ. То есть такие запчасти максимально приближены к новым", - отметил Давиденко.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: F7NfYUJCUneP5VRnrzSB.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-лизинг, осаго, михаил мишустин