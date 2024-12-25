https://ria.ru/20241225/aktau-1991187163.html

Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024

Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:37:00+03:00

2024-12-25T11:37:00+03:00

2024-12-25T11:41:00+03:00

азербайджан

казахстан

в мире

актау

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL, передает местное агентство АПА."Для расследования инцидента представители госорганов по поручению президента Ильхама Алиева направлены в Казахстан", - говорится в сообщении агентства.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

https://ria.ru/20241225/aviakastrofa-1991188157.html

азербайджан

казахстан

актау

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азербайджан, казахстан, в мире, актау, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный