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Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
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11:37 25.12.2024 (обновлено: 11:41 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991187163.html
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:37:00+03:00
2024-12-25T11:41:00+03:00
азербайджан
казахстан
в мире
актау
ильхам алиев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL, передает местное агентство АПА."Для расследования инцидента представители госорганов по поручению президента Ильхама Алиева направлены в Казахстан", - говорится в сообщении агентства.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
https://ria.ru/20241225/aviakastrofa-1991188157.html
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азербайджан, казахстан, в мире, актау, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Азербайджан, Казахстан, В мире, Актау, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

Алиев направил делегацию Азербайджана в Казахстан на место крушения самолета

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL, передает местное агентство АПА.
"Для расследования инцидента представители госорганов по поручению президента Ильхама Алиева направлены в Казахстан", - говорится в сообщении агентства.
Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
11:38
 
АзербайджанКазахстанВ миреАктауИльхам АлиевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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