https://ria.ru/20241225/aktau-1991175905.html

МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау

По данным МЧС Казахстана, 25 человек выжили в результате катастрофы самолета в Актау, из них 22 человека доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:07:00+03:00

2024-12-25T11:07:00+03:00

2024-12-25T11:15:00+03:00

казахстан

актау

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По данным МЧС Казахстана, 25 человек выжили в результате катастрофы самолета в Актау, из них 22 человека доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале министерства."По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

казахстан

актау

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казахстан, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире