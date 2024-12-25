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КГБ в 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане - РИА Новости, 25.12.2024
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17:27 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/afganistan-1991298772.html
КГБ в 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане
КГБ в 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане - РИА Новости, 25.12.2024
КГБ в 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане
Комитет государственной безопасности СССР в декабре 1979 года до последнего старался мирным путем сменить власть в Афганистане, и только после того как все... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:27:00+03:00
2024-12-25T17:27:00+03:00
афганистан
ссср
москва
валерий попов
центральное разведывательное управление (цру)
главное разведывательное управление рф
центральный телеграф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР в декабре 1979 года до последнего старался мирным путем сменить власть в Афганистане, и только после того как все попытки оказались безрезультатными, состоялась операция по устранению проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов. По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти. "Но Амин был нужен нам живым. Потому что он сам несколько раз обращался к руководству Советского Союза с просьбой о вводе ограниченного контингента войск. Но делал он это все в устной форме, ни одного документа он не подписывал", - сказал Попов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной событиям декабря 1979 года в Афганистане. По словам Попова, он знает об этом со слов непосредственных участников тех событий со стороны КГБ. К тому времени в Афганистане, в том числе в Кабуле, уже начинались волнения со стороны сторонников Тараки, и Амин просил Москву о вводе войск для охраны ключевых объектов, чтобы обезопасить себя и удержать власть, пояснил Попов. "А 25 декабря 1979-го Амин должен был выступить по телевидению и сообщить о вводе войск, о чем он лично просил. Он этого не сделал. 26 декабря пытались согласовать с ним этот вопрос. Он опять отказался это сделать", - сказал Попов. После этого было принято решение действовать силовым путем, добавил ветеран "Вымпела". По словам Попова, операция по смене афганского режима, имевшая условное название "Байкал-79", была результатом уникальной работы КГБ и министерства обороны СССР. Но началась эта операция не в декабре 1979-го, а гораздо ранее, весной 1979 года", - отметил он. Главным разработчиком "Байкала-79" по линии Первого главного управления (ПГУ, внешняя разведка) КГБ, но в контакте с Минобороны СССР и Генштабом был генерал Вадим Кирпиченко, тогда руководивший Управлением "С" (нелегальной разведкой) ПГУ КГБ. В декабре 1979 года подготовкой "Байкала-79" занялся генерал Дроздов, месяцем ранее сменивший Кирпиченко на должности начальника нелегальной разведки КГБ. "До последнего момента Юрий Иванович Дроздов пытался сохранить жизнь Амину, чтобы подписать соответствующие документы о смене режиме мирным путем, об уходе от власти в обмен на безопасность его семьи и его окружения", - сказал Попов. В таком случае СССР избежал бы обвинений со стороны других стран во вводе войск и Москве не был нанесен политический ущерб, пояснил Попов. "Вот за что боролась разведка - чтобы не было политического ущерба Советскому Союзу", - подчеркнул он. Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр – всего около 20 объектов. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой. Спецназ КГБ был представлен бойцами группы "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и отряда "Зенит", сформированного из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. Афганский опыт КУОСа был использован при создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ, ставшего широко известного как группа "Вымпел". Боевые традиции "Альфы" и "Вымпела" сейчас хранят бойцы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
https://ria.ru/20240619/krazha-1953395624.html
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афганистан, ссср, москва, валерий попов, центральное разведывательное управление (цру), главное разведывательное управление рф, центральный телеграф
Афганистан, СССР, Москва, Валерий Попов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Главное разведывательное управление РФ, Центральный телеграф
КГБ в 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане

КГБ в декабре 1979 году пытался мирно сменить власть в Афганистане

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Комитета Государственной Безопасности СССР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР в декабре 1979 года до последнего старался мирным путем сменить власть в Афганистане, и только после того как все попытки оказались безрезультатными, состоялась операция по устранению проамериканского афганского диктатора Хафизуллы Амина, рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов.
По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти.
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"Но Амин был нужен нам живым. Потому что он сам несколько раз обращался к руководству Советского Союза с просьбой о вводе ограниченного контингента войск. Но делал он это все в устной форме, ни одного документа он не подписывал", - сказал Попов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной событиям декабря 1979 года в Афганистане. По словам Попова, он знает об этом со слов непосредственных участников тех событий со стороны КГБ.
К тому времени в Афганистане, в том числе в Кабуле, уже начинались волнения со стороны сторонников Тараки, и Амин просил Москву о вводе войск для охраны ключевых объектов, чтобы обезопасить себя и удержать власть, пояснил Попов. "А 25 декабря 1979-го Амин должен был выступить по телевидению и сообщить о вводе войск, о чем он лично просил. Он этого не сделал. 26 декабря пытались согласовать с ним этот вопрос. Он опять отказался это сделать", - сказал Попов. После этого было принято решение действовать силовым путем, добавил ветеран "Вымпела".
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По словам Попова, операция по смене афганского режима, имевшая условное название "Байкал-79", была результатом уникальной работы КГБ и министерства обороны СССР. Но началась эта операция не в декабре 1979-го, а гораздо ранее, весной 1979 года", - отметил он. Главным разработчиком "Байкала-79" по линии Первого главного управления (ПГУ, внешняя разведка) КГБ, но в контакте с Минобороны СССР и Генштабом был генерал Вадим Кирпиченко, тогда руководивший Управлением "С" (нелегальной разведкой) ПГУ КГБ. В декабре 1979 года подготовкой "Байкала-79" занялся генерал Дроздов, месяцем ранее сменивший Кирпиченко на должности начальника нелегальной разведки КГБ.
"До последнего момента Юрий Иванович Дроздов пытался сохранить жизнь Амину, чтобы подписать соответствующие документы о смене режиме мирным путем, об уходе от власти в обмен на безопасность его семьи и его окружения", - сказал Попов. В таком случае СССР избежал бы обвинений со стороны других стран во вводе войск и Москве не был нанесен политический ущерб, пояснил Попов. "Вот за что боролась разведка - чтобы не было политического ущерба Советскому Союзу", - подчеркнул он.
Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр – всего около 20 объектов. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой.
Спецназ КГБ был представлен бойцами группы "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и отряда "Зенит", сформированного из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. Афганский опыт КУОСа был использован при создании подразделения специального назначения внешней разведки КГБ, ставшего широко известного как группа "Вымпел". Боевые традиции "Альфы" и "Вымпела" сейчас хранят бойцы Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
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